Pedro Pascal e Ethan Hawke nel western gay di Pedro Almodóvar

Fan di Pedro Pascal e Ethan Hawke alzate le antenne perché è in arrivo una sorpresa per occhi e cuore: il duo sarà protagonista di Strange Way Of Life, un corto di 30 minuti scritto e diretto da Pedro Almodóvar. Il piccolo progetto racconta la storia dello sceriffo Jake (Hawke) e il pistolero Silva (Pascal), che attraversano miglia e miglia nel deserto solo per incontrarsi di nuovo. Una premessa semplice che apre le porte ad un racconto che Almodóvar definisce “la sua risposta a Brokeback Mountain“.

Non tutti sanno, infatti, che il grande classico del 2005 inizialmente era stato affidato proprio Almodovar, prima di abbandonare il progetto perché “troppo hollywoodiano” e lasciarlo ad Ang Lee: “Penso che Ang Lee abbia realizzato un film meraviglioso, ma non mi avrebbero mai lasciato la completa libertà e indipendenza per creare il film che avrei voluto” spiega Almodovar alla rivista IndieWire “Nessuno mi ha mai detto di non poter fare qualcosa – ma io già sapevo ci sarebbero stati dei limiti”. Almodóvar definisce la relazione tra i due protagonisti di Brokeback Mountain “animalesca e fisica”: “Il grande momento arriva quando li separano, e Heath Ledger si rende conto che non riesce ad andarsene. Quella è una grande scoperta. Ma fino ad allora è tutto animalesco” spiega il regista “Per me era impossibile esprimerlo in un film Hollywoodiano. Non potevo farli sc*pare tutto il tempo.”

In Strange Way Of Life il rapporto tra i due protagonisti sarà per Almodóvar qualcosa di molto intimo e romantico: “La mascolinità è tra i temi principali del film” spiega il regista. La produzione del film inizierà a fine Agosto tra i deserti dell’Almeria in Spagna, nelle stesse location usate da Sergio Leone per il film Il buono, Il brutto, e il cattivo.

