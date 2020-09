Marsha P. Johnson, la sua statua sostituirà quella di Cristoforo Colombo

Non solo il primo parco statale dedicato ad una persona transgender afroamericana. Marsha P. Johnson, icona LGBT, verrà celebrata anche con una statua, che prenderà forma vicino al municipio della sua città natale, Elizabeth, in New Jersey. La statua di Marsha P. Johnson, la prima dedicata ad una persona transgender, sostituirà quella dedicata a Cristoforo Colombo, per molti americani simbolo di colonialismo e razzismo. Parola de LaRepubblica.

Giorni fa il governatore dello Stato di New York aveva annunciato l’intitolazione di un parco cittadino della Grande Mela: “Marsha P. Johnson è stata una dei primi leader del movimento LGBTQ e solo ora sta ottenendo il riconoscimento che merita. Dedicarle questo parco statale e installare opere d’arte pubbliche che raccontino la sua storia, garantirà la sua memoria e il suo lavoro per l’uguaglianza“.

28 anni fa la morte della Johnson, ancora oggi avvolta nel mistero. Il suo corpo venne trovato senza vita nel fiume Hudson. Insieme a Sylvia Rivera, Marsha P. Johnson prese attivamente parte alla leggendaria ribellione del 1969, davanti al bar Stonewall, per poi co-fondare la Street Transvestite Action Revolutionaries (STAR), gruppo nato per aiutare le giovani drag queen senzatetto, le donne lesbiche e le persone transessuali.

Poco dopo il Pride del 1992, la notizia della sua morte. La polizia chiuse rapidamente il caso, etichettandolo come suicidio. Ma gli amici e conoscenti di Marsha, icona LGBT in tutto il mondo, non hanno mai creduto a questa tesi. Non a caso la sua testa riportava “un’enorme ferita“. Marsha andava in giro a raccontare che la mafia la voleva morta. Mafia, va ricordato, che all’epoca gestiva i bar gay della Grande Mela, Stonewall Inn in testa. Il corpo di Marsha fu cremato e le sue ceneri furono sparse nel fiume dai suoi amici. La polizia permise che la Settima Avenue venisse chiusa, mentre le sue ceneri venivano portate al fiume. Nel 2012 l’attivista Mariah Lopez è riuscita a far riaprire il caso dal dipartimento di polizia di New York per classificarlo come possibile omicidio.