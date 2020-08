Marsha P. Johnson, un parco statale di New York ha ora il suo nome

Nel giorno del suo 75° compleanno, Marsha P. Johnson è stata finalmente celebrata con l’intitolazione di un parco statale di New York, a Brooklyn. Il Marsha P. Johnson State Park, che è così diventato il primo parco statale di New York ad omaggiare una persona LGBTQ di colore.

Lo Stato di New York migliorerà le strutture del parco e installerà opere d’arte pubbliche per celebrare Marsha P. Johnson e il movimento LGBTQ. Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato la storica iniziativa il 24 agosto, giorno in cui Marsha nacque, nel 1945, nel New Jersey. 28 anni fa la morte, ancora oggi avvolta nel mistero. Il corpo della Johnson venne trovato senza vita nel fiume Hudson. Insieme a Sylvia Rivera, Marsha P. Johnson prese attivamente parte alla ribellione del 1969, davanti al bar Stonewall, per poi co-fondare la Street Transvestite Action Revolutionaries (STAR), gruppo nato per aiutare le giovani drag queen senzatetto, le donne lesbiche e le persone transessuali. Johnson si identificava come gay, come travestito e come “drag queen”.

“Troppo spesso le voci emarginate che hanno spinto avanti il ​​progresso nella città di New York e in tutto il Paese non vengono riconosciute, costituendo solo una frazione dei nostri monumenti e memoriali pubblici”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Marsha P. Johnson è stata una dei primi leader del movimento LGBTQ e solo ora sta ottenendo il riconoscimento che merita. Dedicarle questo parco statale e installare opere d’arte pubbliche che raccontino la sua storia, garantirà la sua memoria e il suo lavoro per l’uguaglianza“.