Lizzo supporta la comunità transgender e dona 50,000 dollari al Marsha P. Johnson Institute

Che lə artistə manifestino supporto durante il Pride Month è un po’ la prassi, no? Ma Lizzo continua a farlo non solo a Giugno.

Da quando ha portato le drag queen sul palco del suo The Special Tour in Tennesse (primo stato d’America a bloccare gli spettacoli drag) agli attacchi diretti alle leggi anti-trans (“Voi siete reali” urlava sul palco lo scorso venerdì 19 Maggio schierandosi contro la Nebraska LB574), Lizzo si mantiene una fedele alleata non solo a parole, ma anche nei fatti.

In occasione del mese del Pride, l’artista ha donato ben 50,000 dollari al Marsha P. Johnson Institute, associazione americana dedicata all’omonima pioniera transgender, offrendo riparo e sostegno a persone transgender e BIPOC (black, indigenous, people of colour) negli Stati Uniti.

Per chi ancora non lo sapesse, Johnson fu insieme a Sylvia Riviera, tra le prime a muovere i moti di Stonewall nel Giugno 1969 (la notte della rivolta lanciò un bicchiere contro uno specchio urlando “I got my civil rights” (“Anche io ho i miei diritti civili”).

“Esatto, sappiamo chi è Marsha P. Johnson” dice Lizzo in un video caricato sul suo Instagram “Sappiamo cosa ha fatto per la community LGBTQIA+, in particolare TQ. Il Marsha P Johnson Institute protege e difende I diritti delle persone transgender nere. Lo fanno tramite una comunità orgagnizzata, battendosi per le persone, creando un centro di recupero, leadership, e promuovendo un potere collettivo”.

Nel video, Lizzo spiega che l’istituto è stato fondato in risposta all’imperante uccisione di donne trans e nere negli Stati Uniti, mosse da una natura “violenta e prevenibile” direttamente collegata alla completa assenza di tutela dello Stato verso le persone trans e BIPOC: “Grazie davvero a tutte le persone parte del Marsha P Johnson Institute” ha concluso Lizzo” “Meritate tutto questo e spero vi aiuti ancora di più a proteggere la nostra famiglia trans e nera”.

Le donazioni dell’artista sono andate in beneficienza anche ad altre associazioni no-profit come Black Girls Smile, Sphinx Music, University of Houston, and Save Our Sisters United.

“Tanto amore per te, Lizzo” ha commentato il Marsha P. Johnson Institute “Grazie davvero, siamo infinitamente gratə per il tuo supporto”.

