Mary Magdalene, l’attivista trans si denuda in strada per dire basta alla transfobia – il video è virale

< 1 minuto di lettura

Una protesta senza precedenti quella che sta prendendo piede contro la violenze nei confronti delle persone transgender. Attraverso il profilo Instagram denominato qweenamor, che conta già oltre 21.000 follower, è diventato virale il video di un’attivista, Mary Magdalene, che si è denudata in pubblico, togliendosi prima una maglietta, poi i pantaloncini e spalmandosi un liquido rosso su tutto il corpo, a simboleggiare il sangue delle vittime. Infine, ha tolto anche gli slip e ha iniziato la correre con un cartello in mano, che recitava “God is Trans” (Dio è trans).

Questo gesto è un modo artistico per sensibilizzare l’opinione pubblica di fronte agli omicidi di persone trans che si stanno registrando in America e Puerto Rico. Solo nelle ultime 25 settimane, ovvero dall’inizio del 2021, sono state uccise 30 persone trans o di genere non binario. Sono più della metà dello scorso anno (le vittime nel 2020 erano state 44), e mancano ancora 27 settimane alla fine dell’anno.