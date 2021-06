Record di persone trans uccise negli USA, Joe Biden: “Vi coprirò le spalle”

2 minuti di lettura

Joe Biden è tornato a parlare alla comunità trans d’America, mai come quest’anno al centro della cronaca nera. In 5 mesi del 2021 sono state uccise 28 persone transgender, pari al totale di tutto il 2019. Un numero record. Anche per questo motivo Biden, che ha celebrato il Pride Month su tutti i suoi canali social ufficiali, ha voluto nuovamente far sentire la propria voce.

Per gli americani transgender di tutto il Paese, specialmente i giovani che sono così coraggiosi, voglio che voi sappiate che il vostro presidente vi copre le spalle. Durante il mese dell’orgoglio, e per tutto il tempo.

Parole di vicinanza a un’intera comunità, quelle di Biden, dopo 4 anni da incubo e di esplicitata transfobia firmati Donald Trump. L’ultimo ragazzo trans ucciso è stato Poe Black, 21enne assassinato in California. Si tratta del nono omicidio di una persona trans solo nel mese di maggio. Nel 2020 le persone trans uccise negli USA sono state 44, record di tutti i tempi, ma di questo passo il triste primato cadrà, per l’ennesimo anno di fila, rischiando di arrivare al doppio.

Anche per questo motivo Biden, sin dal giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, si è stretto attorno alla comunità T, mai come in questo momento al centro dell’odio.