Matthias De Donà, coming out a ‘Summer Job’: “Non voglio più nascondermi dietro maschere e mille insicurezze’

0:00 Ascolta l'articolo

Giaele De Donà è una modella e imprenditrice tra i protagonisti del Gf Vip 7. Ma non è l’unica in famiglia ad aver intrapreso la strada dello spettacolo. Anche suo fratello Matthias De Gionà, infatti, è appena approdato nel mondo dei reality come concorrente del nuovo programma “Summer Job“. E il giovane ha colto l’occasione per fare pubblicamente un sentito coming out.

“Summer Job” è il primo reality show su cui ha scommesso la piattaforma di streaming Netflix, che finora si era tenuta ben alla larga da questo tipo di format. Prodotto da Banijay Italia, il programma prende l’eredità di altri reality show più famosi come Riccanza, Love Island e Ti spedisco in convento, dandogli però un tocco più Gen Z. I concorrenti, dieci in tutto, si recano in Messico pensando di passare una vacanza all’insegna dell’ozio e del divertimento. Tuttavia, quello che scoprono sul posto è che per godere di tutti i lussi e i comfort messi a loro disposizione dovranno anche lavorare per guadagnarseli. Da qui, il titolo del programma.

Nella clip introduttiva di Summer Job, Matthias si presenta così: «Sono Matthias De Donà, ho 18 anni e vengo dal Veneto. Mi sono diplomato in un college privato in Inghilterra, a Londra, con 100 e lode, quindi il massimo dei voti. Detesto lavorare, infatti non ho mai lavorato grazie a mio padre. Però ho un lavoro a tempo pieno, che sono io. Questa vacanza la voglio vivere con positività e voglio divertirmi tanto» .

Durante il programma, i concorrenti vivono insieme in una lussuosa villa e condividono le stanze con i compagni, ricreando una vera e propria esperienza tra compagni. Ed è proprio parlando con il suo compagno di stanza, Pit, che Matthias De Gionà ha deciso di fare coming out come ragazzo bisessuale: «Tu come persona sei completamente etero o no? Volevo saperlo, perché non ne ero sicurissimo. Io non lo sono al 100%. Come mi attrae una ragazza mi attrae anche un ragazzo sono sincero».

«Non l’ho mai detto così palesemente prima. Sei un ragazzo straordinario, una persona molto carina lo ammetto. Non voglio più nascondermi dietro maschere e mille insicurezze. Questa è la mia occasione per dire al mondo chi sono veramente senza filtri e paure»

Prima d’ora, Matthias non aveva mai parlato così apertamente della sua sessualità, nemmeno sui suoi profili socia. Durante il coming il giovane si è anche dichiarato al suo compagno di stanza che, pur respingendo il suo interesse dichiarandosi etero al 100%, si è congratulato con Matthias per come è riuscito a parlarne.

In effetti si tratta di un passo importante per Matthias De Gionà, da non sottovalutare: non è scontato, infatti, per un ragazzo di soli 18 anni parlare così liberamente e apertamente della propria sessualità, soprattutto in un programma televisivo visto da migliaia di persone. È anche bello vedere come le nuove generazioni abbiano sempre più esempi e punti di riferimento vicini alla loro età, senza paura di essere sé stessi. Siamo tuttə felici per Matthias!

© Riproduzione Riservata