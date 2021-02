Maureen Colquhoun, è morta la prima parlamentare dichiaratamente lesbica del Regno Unito

2 minuti di lettura

Si è spenta all’età di 92 anni la prima parlamentare dichiaratamente lesbica del Regno Unito, Maureen Colquhoun, impavida sostenitrice dell’uguaglianza LGBT + e dei diritti delle donne. Colquhoun sostenne la legge sui diritti delle donne e condusse una campagna per la depenalizzazione del lavoro sessuale. Fu anche la prima parlamentare a chiedere di essere citata usando il termine “Ms” rispetto ai più convenzionali “Mrs” o “Miss”.

Poco dopo essere diventata parlamentare, Colquhoun si separò dal marito e iniziò una relazione con Barbara Todd, direttrice della rivista lesbica Sappho. Maureen sottolineò in seguito come “non ci fu mai, nemmeno una volta, alcun tentativo di nascondere la nostra relazione“. La sua sessualità divenne di dominio pubblico solo nel 1976, quando il quotidiano Daily Mail pubblicò un articolo sulle due donne che andavano a vivere insieme. Articolo che venne definito “gravemente molesto nonché una grave intrusione nella privacy” dalla Commissione Stampa per i Reclami. Mesi dopo, Maureen fece pubblicamente coming out dalle pagine di Gay News: “Sono lesbica e ne vado orgogliosa … la mia sessualità non ha nulla a che fare con la mia capacità di lavorare“. In seguito sostenne la Campagna per l’uguaglianza LGBT.

Dopo lo scoop del Mail, la sua carriera politica subì un contraccolpo. Il presidente del partito Laburista locale, Norman Ashby, tuonò che era stata eletta “come moglie e madre che lavora“, e che il suo essere lesbica aveva “annerito la sua immagine in modo irredimibile“. Il partito tentò di affossarla, visto lo scandalo esploso, puntando il dito contro la sua “ossessione per banalità come i diritti delle donne“. Vinto l’appello per essere reintegrata dopo l’indegna cacciata, alle elezioni generali del 1979 perse contro il conservatore Antony Marlow.

Successivamente Maureen e Barbara Todd si trasferirono nel Lake District, rimanendo sempre insieme. Nel 2015 si sono sposate, dopo 40 anni d’amore. Barbara Todd è morta un anno fa. Dopo il suo addio al Parlamento ci sono voluti altri due decenni prima di vedere un’altra deputata dichiaratamente lesbica, ovvero Angela Eagle, nel 1997, che ha così voluto ricordarla: “Questa è una notizia molto triste. Maureen Colquhoun è stata una pioniera delle donne, aprendo la strada a tutte noi che siamo venute dopo di lei – RIP“.