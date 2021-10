Mayor Pete, il primo trailer del documentario Amazon su Pete Buttigieg e suo marito Chasten – video

< 1 minuto di lettura

Primo storico candidato democratico dichiaratamente gay alla Casa Bianca nonché primo storico ministro apertamente omosessuale d’America, Pete Buttigieg ‘diventa’ documentario grazie ad Amazon Prime Video e a Major Pete, in streaming dal prossimo 12 novembre.

Diretto da Jesse Moss e co-scritto da Moss, Amanda McBaine e Jeff Gilbert, il docufilm racconta la travolgente ascesa politica di Buttigieg, da sindaco di una piccola città dell’Indiana a storico candidato presidenziale, fino a diventare il primo membro gay di un Governo USA. Dal primissimo trailer pubblicato nella notte si assiste anche, se non soprattutto, al Pete privato, mostrando l’intimità con suo marito Chasten, sposato nel 2018 dopo averlo conosciuto su un’app di dating.

“Ho fatto promettere a Pete che ci saremmo divertiti“, dice Chasten nel trailer, mentre Buttigieg arringa una folla di sostenitori con queste parole: “Questa è l’unica possibilità che mai avrete di di votare per un sindaco americano ma originario di Malta, mancino, episcopaliano, veterano di guerra gay e millennial“. Insieme a questi momenti spensierati, il documentario mette in risalto anche la dura vita della campagna elettorale, lo stress dettato dalle lunghe ore in giro per il Paese, lontano dagli affetti più cari.

Major Pete è già stato presentato in anteprima al Chicago Film Festival, al NewFest di New York e all’Heartland Film Festival di Indianapolis. Buttigieg e Chasten sono da poco diventati genitori di due gemelli, adottati dopo una lunga trafila burocratica. Il congedo parentale che ha visto Pete per 4 settimane libero da impegni politici e con lo stipendio ancora attivo ha scatenato becere polemiche, con la destra repubblicana all’attacco con battute omofobe.