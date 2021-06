Chasten Buttigieg e il primo bacio pubblico a Pete: “Ne hanno parlato tutti, la gente ci fermava per ringraziarci”

2 minuti di lettura

Chasten Buttigieg è un insegnante, avvocato, scrittore e marito di Pete Buttigieg, attuale segretario ai trasporti della presidenza Biden nonchè primo storico candidato dichiaratamente gay alle presidenziali democratiche del 2020.

Intervistato dal Sunday Show, sulla MSNBC, Chasten ha ripercorso la storia d’amore con Pete, conosciuto su un’app di incontri.

Non mi consideravo una persona interessata alla politica, poi mi sono innamorato di questo sindaco che ha deciso di candidarsi alla presidenza. Non sapevo come o cosa essere fuori sulla campagna elettorale. Ero molto nervoso all’idea di presentarmi nel modo sbagliato. Poi ho capito che devi solo fare un respiro profondo ed essere te stesso. Ho iniziato ad aprirmi sull’essere un omosessuale cresciuto nel Midwest, sul come sia stato fare coming out in un luogo rurale molto conservatore, guardare mia madre combattere il cancro. Sta ancora combattendo contro il cancro e il nostro sistema sanitario americano. C’erano così tante cose che pensavo dovessi tenere dentro di me, perché quelle vulnerabilità potrebbero farti sembrare più debole. Ma più ne parlavo, più mi sentivo legato a quelle comunità, alla nostra esperienza americana condivisa.