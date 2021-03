Il messaggio di Dolly Parton dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid 19

2 minuti di lettura

Cantante americana conosciuta in tutto il mondo. Leggenda della musica country. Icona LGBT. Dolly Parton, 75 anni, ha ricevuto ieri la prima dose del vaccino Moderna, presso il Vanderbilt Health a Nashville, nel Tennessee. La cantante di ” I Will Always Love You” ha documentato il momento in cui ha ricevuto il vaccino contro il Covid 19, filmando tutta la scena con lo scopo di convincere più persone possibili a presentarsi ai centri predisposti per la vaccinazione.

Dolly Parton è stata inoltre una delle maggiori finanziatrici del vaccino e in generale della ricerca. A Moderna, nel novembre dello scorso anno, ha donato un milione di dollari. Anche per questo, nel video in cui si vaccina, ha scritto “Dolly riceve una dose della sua stessa medicina“.

Dolly Parton spinge tutti a vaccinarsi

Nel suo video, Dolly Parton ha cercato di essere la più simpatica possibile, pur riconoscendo la serietà della situazione e quanto sia importante vaccinarsi, per il bene di tutti.

Ehi, sono io, finalmente farò il vaccino. Sono così emozionata. Ho aspettato un po’ di tempo. Sono abbastanza grande per ottenerlo e abbastanza intelligente per farmelo fare. Quindi sono molto felice di avere il mio scatto su Moderna oggi e volevo dirlo a tutti, penso che dovresti uscire e farlo anche tu.

E spiega, seriamente:

So che sto cercando di essere divertente ora, ma sono assolutamente seria riguardo al vaccino. Penso che tutti noi vogliamo tornare alla normalità – qualunque cosa sia. Ma comunque volevo solo incoraggiare tutti, perché prima ci sentiremo meglio, prima torneremo ad essere normali. Quindi voglio solo dire a tutti voi codardi là fuori: non essere un pollo, esci e vaccinati.

Prima di spiegare che si tratta solo di una piccola puntura, Dolly cambia le parole di “Jolene”, realizzando e improvvisando una rivisitazione dedicata al vaccino di Moderna: “Vaccino, vaccino, vaccino, vaccino, ti supplico per favore non esitare. Vaccino, vaccino, vaccino, vaccino, perché una volta che sei morto, allora è un po ‘troppo tardi“.