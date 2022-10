Mica Macho Fest 2022: (ri)pensando alla mascolinità senza stereotipi

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Cosa significa essere maschi nel 2022? Anche quest’anno Mica Macho Fest cerca di fornire (più di) una risposta.

Domenica 23 Ottobre, presso lo spazio Arca di Milano, si terrà la seconda edizione del festival che (ri)pensa la mascolinità, spogliandola di stereotipi, luoghi comuni, e retaggi culturali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MICA macho (@mica.macho)

Da quasi un anno l’intero team di Mica Macho riflette sul maschile, con l’obiettivo di osservarlo da più angolazioni diverse, e soprattutto attraverso una nuova lente disintossicata dal patriarcato e le sue derive maciste. Dalle 11 del mattino alle 19 della sera, una giornata all’insegna di workshop, performance, e incontri che ripercorrono il genere maschile attraverso la moda, paternità, videogames, comicità, relazioni e molto altro.

Nel palinsesto mattutino, Mica Macho darà ampio spazio a workshop incentrati su dialogo e messa in discussione, tutto in un safe space rispettoso e accogliente: da Giulio Scarafano che terrà un’ampia riflessione su come viviamo il rifiuto alla paternità svincolata dai rigidi ruoli pre-impostati di MicaMammo, insieme a Centro Foglie.

Nel pomeriggio Mica Macho ci catapulterà in un susseguirsi di talk, tenuti da alcune delle personalità più note e interessanti dell’entertainment queer italiano: dall’evoluzione della moda maschile e i limiti dell’espressione di genere – insieme all’esperto di moda Andrea Batilla, lo stylist Nick Cerioni, l’influencer Riccardo Aldighieri, specializzato in espressione di genere e disabilità, e Buba Samasa (fondatore del brand Pleazermob) – alle implicazioni socioculturali del maschio virile del Sud e tutti gli stereotipi che lo alimentano in compagnia di La Malafimmina – attivista femminista specializzata sulla questione meridionale, la scenziata politica e photoreporter Alwaysithaka, l’influencer e attivista transgender Ethan Caspani, e il duo di papà blogger Ilmeravigliosomondodeipapà – fino al rapporto tra patriarcato e capitalismo insieme all’attivista Caty La Torre, l’economista Azzurra Rinaldi, e il duo di Mammedimerda composto da Sarah Malnerich e Francesca Fiore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MICA macho (@mica.macho)

In compagnia del blogger e giornalista Geekqueer, la gamer attivista Jessica Giorgia Senesi, il presentatore Justryuk e l’antropologo Antropoché ci si immergerà anche nel mondo dei gaymer, dai limiti dei giochi di ruolo all’evoluzione di un’industria videoludica più inclusiva e intersezionale fino alla (s)mania di possesso nelle relazioni odierne, la gelosia dei rapporti amorosi, e la maturazione di una seduzione consensuale insieme a Pierluca Mariti (in arte @piuttosto_che), le attiviste Cara e Mydrama, e il candidato politico Vittorio Cateni.

Ciliegina sulla torta: la stand up comedy di Matteo Fallica (qui potete leggere la nostra intervista) tra mascolinità tossica e comunità LGBTQIA+ e un dj set finale insieme a Protopapa per liberare tutte le riflessioni della giornata in pista.

Cosa aspettate?

Potete comprare i biglietti per Mica Macho a questo link.

© Riproduzione Riservata