Cathy La Torre contro la divisione di genere ai seggi: “Sono stata insultata e diffamata!”

Già un mese fa – insieme all’intervista a Christian Leonardo – avevamo parlato di cosa vuol dire avere ancora una divisione tra maschi e femmine al seggio elettorale, e come questo rischia di mettere in serio disagio persone transgender e non binarie, oltre a forzare un coming out non necessario davanti chiunque. La conseguenza è di essere costantemente espostə a ostilità e scarsa sicurezza.

Proprio oggi, a parlarne apertamente è stata anche l’attivista Cathy La Torre, che oggi, recatasi al seggio n.16 di Bologna ha chiesto di poter verbalizzare come la divisione binaria tra votanti è una violazione di privacy per le persone transgender: “La presidente mi dice che lo chiedo ogni anno ma non cambia mai nulla” scrive La Torre “Io rispondo che se sono a votare è perché credo ancora che serva e così la penso per ogni singola battaglia“. Ma il feedback è stato tutt’altro che accogliente: Avvocathy riporta di essere stata insultata e diffamata pubblicamente alle urne, con una scena che è andata soltanto a degenerare. “Uno scrutatore sentendomi insistere di mettere al verbale quanto detto chiama le forze dell’ordine. Non contento mi diffama chiamandomi ad altissima voce pazza.”

La Torre scrive che lo scrutatore è stato successivamente querelato, puntualizzando l’assurdità di subire abusi pubblici proprio in un contesto del genere: “Che a un seggio si abusi così di potere e legge è un fatto che non possiamo accettare” concludendo “Le file uomini e donne sono lesive della privacy di chi sta facendo una transizione di genere e io NON sono pazza se chiedo di metterlo a verbale”.

L’associazione Gruppo Trans ha da poco lanciato la campagna Io sono, Io voto finalizzata all’eliminazione della divisione di genere alle file elettorali. Per poter contribuire a concretizzare l’azione, potete scrivere legale@gruppotrans.it o/e firmare la petizione qui.

