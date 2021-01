Michele Bravi, baci e lacrime con Francesco Centorame di SKAM Italia nel video di “Mantieni il Bacio”

< 1 minuto di lettura

Pochi giorni ancora all’uscita di La geografia del buio, terzo album di inediti di Michele Bravi dal 29 gennaio in streaming. Per l’occasione l’ex vincitore di X Factor ha pubblicato un nuovo singolo, “Mantieni il Bacio“, scritto da Federica Abbate e Francesco “Katoo” Catitti.

Nel video diretto da Nicola Sorcinelli, Michele vive una storia d’amore con Francesco Centorame, volto di SKAM Italia a fine dicembre diventato papà per la prima volta insieme all’amata Valentina Salvagno. Un video profondamente intimo, a sondare una coppia di ragazzi inizialmente travolti dalla passione e dalla felicità, successivamente chiamati a dover affrontare le prime difficoltà, i primi dolori, con la luce del sole della prima parte che lascia spazio a nebbie emotive nella seconda.

Esattamente 4 anni fa Bravi faceva coming out, utilizzando parole che un tempo suscitarono qualche perplessità. A fine dicembre del 2020 Michele è tornato sull’argomento, facendo capire di aver cambiato completamente cambiato idea. “L’importanza del comint out è enorme“. “E il coraggio di chi ha una qualche risonanza mediatica nel dichiararsi così naturalmente, libero di essere e di amare ha una forza diffusiva enorme per tutti coloro la cui voce non può essere ascoltata o semplicemente non si sente abbastanza protetta per guardare fuori nel mondo. Davvero tanto felice per le parole di Elliot Page. Per quello che rappresentano per questa comunità“.