Michele Bravi replica a Sgarbi che gli dà della femmina su Rai1: “Ignorate i giudizi medievali, siate creativi” – VIDEO

Ospite di Serena Autieri a Dedicato, programma del pomeriggio di Rai1, Vittorio Sgarbi è stato inspiegabilmente invitato a commentare il Festival di Sanremo 2022, concluso con il trionfo di Blanco e Mahmood. Il 70enne deputato della Repubblica ha messo bocca sulla sera cover che ha visto Michele Bravi cantate Lucio Battisti.

“C’era quell’altro che ha cantato Come può uno scoglio, che si chiama Bravi, tutto femmina. Cantava una canzone dedicata ad una donna come se fosse un maschio. Battisti l’aveva scritta per una donna. Lui era un uomo che la declinava al maschile”.

Stride la risata sguaiata della presentatrice Serena Autieri, che si è sganasciata dinanzi a quel “Bravi, tutto femmina“, per poi puntualizzare che “adesso i cantanti hanno un po’ questo modo di vestirsi in modo stravagante“. Via Twitter nella serata di ieri è arrivata l’impeccabile ed elegante replica di Michele Bravi, che ha elegantemente smontato la polemica e messo al suo posto Vittorio Sgarbi.

“Non amo dare spazio o voce a persone che ignorano la bellezza della libertà di espressione individuale, nè tantomeno demonizzare una risata imbarazzata dovuta all’imprevisto di una diretta“, ha risposto Michele. “Non farò nomi e vi invito a non andare a scavare. Colgo però lo spunto, visto che da ieri mi state mandando un video di una trasmissione dove si accusa la mia eccessiva femminilità, per dire che sono orgoglioso di dare voce a un approccio non giudicante dell’individualità. Non smetterò mai di dire con la mia musica “siate completamente voi stessi”. Questa non è una lotta che riguarda la comunità LGBTQ ma ha a che fare con la possibilità di tutti di raccontare al mondo i propri colori“, ha insistito Bravi, per poi concludere. “È un segno di civiltà rispettare e accettare opinioni diverse dalla propria ma è un peccato lasciare che giudizi medievali limitano la vostra creatività”. “Siate creativi, sempre“.

