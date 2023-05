Milano Pride 2023, Regione Lombardia nega ancora una volta il patrocinio

0:00 Ascolta l'articolo

Il 24 giugno si terrà l’atteso Milano Pride 2023, da Stazione Centrale fino all’Arco della Pace, con la Regione Lombardia a trazione leghista che ha ancora una volta negato il proprio patrocinio.

“Il Milano Pride è una manifestazione di libertà. Il dovere delle istituzioni è quello di garantire pari diritti, dignità e tutele alla cittadinanza. Di valorizzare le iniziative del territorio e le sue comunità. Per questo avevamo chiesto il patrocinio a Regione Lombardia anche quest’anno: ci è stato negato“, hanno tuonato gli organizzatori. Attilio Fontana è stato recentemente riconfermato Presidente di regione, battendo alle elezioni Pierfrancesco Majorino, che ha immediatamente attaccato la decisione presa.

“Stare al fianco di centinaia di migliaia di persone che lottano per i diritti di tutte e tutti, marciare al loro fianco pacificamente, dovrebbe essere scontato nel 2023. Eppure questa destra ideologica che governa Italia e Lombardia fa tutto il possibile per spingere i diritti ai margini. Non si facciano però illusioni: da una parte c’è la destra di Fontana, dall’altra ci sarà una marea. E sono convinto che quest’anno saremo ancora di più, e saremo noi consiglieri dell’opposizione a portare il simbolo della Regione al Pride”.

Duro anche Luca Paladini, portavoce de I Sentinelli nonché consigliere regionale. “Una decisione annunciata ma non per questo meno deludente“, perché “il Pride è un evento importante non solo per le persone della comunità lgbtqia+, ma anche per tutte e tutti coloro che si battono per l’uguaglianza“. Paladini ha annunciato che nel primo consiglio di giugno, in aula “chiederemo alla presidenza e alla maggioranza di riconsiderare le decisioni prese” poiché “non intendiamo accettare che i diritti delle persone lgbtqia+ vengano ignorati o negati“.

Il consiglio regionale lombardo ha bocciato anche la proposta di illuminare il palazzo del Consiglio con i colori della bandiera arcobaleno.

