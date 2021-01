Milwaukee prima città d’America ad annullare il Pride del 2021

< 1 minuto di lettura

Milwaukee è ufficialmente diventata la prima città degli Stati Uniti ad annullare un evento Pride per l’estate del 2021, causa Coronavirus. Un incubo che si ripete, come tristemente previsto 10 giorni fa anche da noi di Gay.it. L’estate del 2021 sarà molto simile a quella del 2020, per quanto riguarda i Pride di tutto il mondo.

L’annuale PrideFest di Milwaukee, in programma dal 3 al 6 giugno al Milwaukee’s Summerfest Grounds (noto anche come Henry Maier Festival Park), non avrà luogo, come rivelato ieri dagli organizzatori dell’evento.

“Dopo molte considerazioni, non possiamo procedere con la pianificazione di un festival a giugno 2021 senza sapere come e quando un vaccino sarà distribuito equamente nella nostra comunità“, ha affermato Wes Shaver, presidente di Milwaukee Pride, Inc. “Non è ancora chiaro come (o se) i ritrovi pubblici si potranno tenere nel 2021 e non possiamo rischiare la salute e il benessere della nostra comunità mettendo il festival davanti alle persone“.

La pandemia ha cancellato l’intera stagione Pride, nel 2020, con centinaia di eventi saltati. Il Consiglio di amministrazione del Milwaukee Pride si è detto speranzoso nei confronti di un eventuale Pride nei mesi successivi, o un formato diverso come avvenuto con il Global Pride sul web l’estate scorsa.

“Non vogliamo che la gente pensi che quest’anno non ci sarà il Pride“, ha detto Luke Olson, VP di Milwaukee Pride, Inc. “Vogliamo semplicemente assicurarci di fare i passi giusti da qui in avanti“.

Il PrideFest di Milwaukee va avanti dal 1987 e attira solitamente quasi 45.000 persone l’anno.