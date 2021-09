Mio marito guarda porno gay. Mi chiedo, è gay?

2 minuti di lettura

A volte mi chiedo se sia abbastanza per il mio uomo, perché sceglie di guardare porno gay quasi tutti i giorni. Io sono una donna di 45 anni e lui di 50.

Inizia così l’ultima lettera inviata alla pagina della posta di Cocktailsandcocktalk, con una signora che ha voluto raccontare la propria storia matrimoniale, frenata dalla curiosa ‘voglia’ pornografica del marito. “Mi ha detto di aver avuto una relazione con un uomo quando era all’università, ma dice che mi ama e si sente sicuro con me”, ha continuato la donna, che ha così provato a giustificare il comportamento del marito. “Facciamo ancora sesso un paio di volte a settimana. Ho una condizione che influisce sulla mia mobilità, quindi non posso muovermi più come prima. Adoro guardare i quiz in TV, quindi mentre li guardo lui è in camera da letto che si diverte con la pornografia gay. Non lo nasconde nemmeno. Lo fa cinque o sei volte al giorno. Non voglio che resti con me perché si sente dovere e, in fondo, penso che preferirebbe probabilmente stare con un uomo”.

Dubbi che la donna vorrebbe estirpare alla radice, se solo suo marito si decidesse a comunicarle e a confermarle l’attrazione sessuale che prova negli uomini. “È davvero triste scoprire che nel tuo matrimonio ti fanno sentire “non abbastanza”, perché nessuno dovrebbe sentirsi in quel modo, specialmente da parte di qualcuno che ama”, ha replicato un redattore del sito. “E mi chiedo se per “sicuro” tuo marito intenda che si sente “a suo agio” con te. Non significa necessariamente che tuo marito sia gay (solo perché qualcuno guarda Masterchef non lo rende uno chef) ma c’è la possibilità che sia bisessuale o fluido; così come è sicuro dire che tuo marito si stia divertendo con il porno gay più di tutto il Vaticano. Potrebbe essere che non abbia intenzione di agire sulla sua persona, ed è solo dipendente dal porno / dalla fantasia. Tuttavia, il fatto che non lo nasconda significa che dovresti essere in grado di avere un dialogo aperto su questo argomento. Digli che il suo uso ossessivo del porno ti fa sentire insicura (sarebbe comunque un problema anche se si trattasse di porno eterosessuale)”.

Consigli che la donna dovrà provare a far fruttare, sul campo, all’interno della quotidiana relazione con suo marito, ancora attratto e innamorato di sua moglie eppure ossessionato dal porno gay. Che fare?