Miss Major, la paladina dei diritti trans è diventata mamma

2 minuti di lettura

La paladina dei diritti civili, icona trans da 50 anni e attivista presente anche alla rivolte di Stonewall, Major Griffin-Gracy, conosciuta come Miss Major, ha annunciato la nascita di sua figlia. Asiah Wittenstein Major, 4,2 kili e 53 centimetri, è nata il 9 gennaio. Beck, compagna di Major, aveva annunciato di essere incinta nel settembre 2020.

A tutti i miei gurls e alle persone che ci amano, abbiamo una notizia entusiasmante da condividere. Beck … è … incinta! Ha 6 mesi. Evviva e Alleluia che questo è finalmente successo per noi. Non conosciamo il sesso del bambino ma sappiamo che sarà amato da noi e da tutti voi.

Qualche giorno fa ha condiviso la foto della piccola, una volta tornati in ospedale per un problema di salute.

La storia di Miss Major

La piccola Asiah avrà come mamma una paladina dei diritti.

Quando sarà abbastanza grande, Asiah scoprirà tutte le battaglia combattute da Miss Major e dalle sue amiche. Miss Major era presente ai Moti di Stonewall. Ha combattuto contro la polizia, lanciando pietre e distruggendo auto, in quella notte di fine giugno che ha segnato la rivolta della comunità LGBT contro la società etero-normativa che la costringeva a nascondersi.

La sua lotta non si è limitata al 28 giugno 1969, però. Sua è la House of GG, un luogo dove vengono ospitate le persone transgender e non binarie che non sanno dove andare. Grande attivismo anche con il progetto TGIJP (Transgender, Gender Variant, Intersex Justice Project) che ha l’obiettivo di dare dignità e diritti alle persone trans in carcere.

Nonostante la sua età (ha 80 anni), come donna trans afroamericana Miss Major non si è tirata indietro quando è scoppiata la guerriglia per George Floyd, ucciso dalla polizia. Un omicidio che ha dato vita alla Black Lives Matter, nell’estate del 2020.

Il documentario “MAJOR!” del 2015 è dedicato proprio alla sua vita, e ai 40 anni e oltre di lotta per i diritti civili. Una paladina, un’icona, una fonte inesauribile da prendere come esempio. La piccola Asiah, forse, un giorno porterà avanti le battaglie della mamma.