Nino e Antonio, la lotta all’omofobia nel nuovo video di Nicole Riso in anteprima per Gay.it

“Lui se chiama Nino è a capo de ‘na grande società je piace beve er vino pe dimentica’ malignità.

Lui se chiamo Antonio lavora in un call center tutto er giorno je piace pensa’ ad un Dio pe giustifica’

quel che cia’ intorno. Loro hanno un segreto può rendere un paese un sacco inquieto se so

innamorati e subito so stati condannati”.

Questa è una delle strofe di Nino e Antonio, nuovo singolo di Nicole Riso, storia d’amore come mille altre, vissuta in una città che ancora oggi soffre il rapporto tra persone dello stesso sesso e lo vede come un problema sociale, da combattere con violenza e scherno, alimentato da chi ne vuole solo trarre vantaggi personali senza tener conto del dolore che può infliggere il “non potersi amare”.

Il brano termina con un malinconico ma propositivo “tanto poi alla fine v’amerete”, segno di speranza e cambiamento legato non a Roma né all’Italia, ma al mondo intero. “Nino e Antonio” è il quarto singolo della cantautrice Nicole Riso, vincitrice con Donna Roma dell’ultima edizione del concorso Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live e che ha aperto lo scorso anno i festeggiamenti per il Natale di Roma al Circo Massimo.