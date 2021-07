My Fake Boyfriend, Keiynan Lonsdale protagonista di una commedia romantica a tinte queer

< 1 minuto di lettura

29enne attore australiano, visto in The Divergent Series: Insurgent e soprattutto in Tuo, Simon, Keiynan Lonsdale torna al cinema con una rom-com a tinte queer firmata Lionsgate. My Fake Boyfriend il titolo della pellicola, che vedrà Keiynan, dal 2017 bisessuale dichiarato, negli abiti di un giovane che vive una situazione complicata. Pur di tenere il suo ex fuori dalla propria vita, utilizza i social per crearsi un finto fidanzato. Tutto questo seguendo i consigli del suo poco convenzionale migliore amico, interpretato da Dylan Sprouse, ex star Disney Channel. Ma tutto questo si ritorce contro il giovane quando incontra il vero amore della sua vita, perché rompere con il suo finto fidanzato si rivelerà assai difficile…

Il film è diretto dalla veterana regista televisiva Rose Troche (The L Word, Snowpiercer, Shameless), con sceneggiatura di Luke Albright, Joe Wanjai Ross e Greg Boaldin.

“Non c’è persona migliore per raccontare questa strana storia d’amore di Rose Troche, e siamo lieti di collaborare con Lionsgate per condividere questa storia con il pubblico dei millennial e della Generazione Z di il mondo“, ha affermato il capo dello studio di BuzzFeed, Richard Alan Reid. L’anno scorso, Lionsgate e BuzzFeed hanno annunciato una partnership per creare una serie di lungometraggi rivolti ai millennial e alla Generazione Z con storie e personaggi “socialmente rilevanti”.

Grazie a Love, Simon Keiynan Lonsdale ha vinto un MTV Movie Award per il miglior bacio. Il 29enne si è fatto vedere anche in tv in The Flash e Legends of Tomorrow, dove interpretava il supereroe Kid Flash. Keiynan è anche un musicista di talento, con il suo primo album, Rainbow Boy, nominato ai GLAAD Award nel 2020.