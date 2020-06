Napoli Pride 2020, una foto in piazza con la sedia simbolo della lotta all’omotransfobia – video

Un weekend intenso, quello che si vivrà a Napoli tra pochi giorni. Dopo il flashmob per sabato 27 giugno in Piazza del Plebiscito annunciato da Arcigay, ecco infatti arrivare l’evento in totale sicurezza ideato da i-Ken onlus tra piazza del Plebiscito e Piazza dei Martiri, con una installazione dal titolo “Sit With Pride”.

Al centro della scena un bandierone rainbow di 20 metri e la sedia di una scuola di Napoli su cui un ignoto appose una scritta sessista ed omofoba, divenuta grazie alla funzione di educatore del prof. Marco Taglialatela un simbolo di educazione alle differenze. Quella sedia sarà in piazza alla luce del sole ad accogliere tutte le persone che vorranno manifestare attraverso una foto la lotta non solo di qualcuno, ma di tutti e tutte al bullismo nelle scuole a partire da quello omofobico e transfobico.

Scatta una foto sulla “SEGG RE’ GAY” e dimostra che se siamo tutti gay non c’è niente per cui soffrire e vergognarsi. STOP alla Violenza dei Bulli. Prenota la tua foto scrivendo al numero 393 8954224 oppure al 392 907 8215.

La manifestazione ha chiesto il patrocinio e la partecipazione del Sindaco di Napoli di cui si attende ancora una risposta ufficiale. Per il lancio, ecco arrivare il videomessaggio del dolcissimo Valentino, non-udente cacciato di casa dalla sorella e dal cognato perché omosessuale, da due anni ospite del Rainbow Center Napoli gestito proprio da i-Ken onlus.