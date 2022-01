Nel Mio Nome, Elliot Page produce il doc sull’umanità trans* diretto da Nicolò Bassetti

2 minuti di lettura

È stato annunciato a Berlino che Elliot Page farà da produttore di “Nel Mio Nome” (“Into My Name”), documentario diretto dall’italiano Nicolò Bassetti. Il progetto sarà presentato in anteprima mondiale all’imminente Festival di Berlino nella sezione Panorama Dokumente. Nel Mio Nome nasce dall’esperienza personale di Bassetti, che ha preso spunto dalla transizione di genere di suo figlio, Matteo.

“Into My Name” segue un affiatato gruppo di amici, nel loro percorso di transizione dall’identità di genere femminile a quella maschile, in momenti diversi delle loro vite. I personaggi del documentario, Nico, Leo, Andrea e Raff, la cui età va dai 20 ai 30 anni, provengono da diverse parti d’Italia. Giorno dopo giorno, affrontano audacemente tutti gli ostacoli di un mondo rigorosamente binario. Raggiungere una vita appagante e dignitosa è una questione di sopravvivenza. Hanno bisogno di essere risoluti ed infinitamente pazienti.

“Quello che mi ha colpito di Nel mio nome“, ha spiegato Page all’Hollywood Reporter, “è il modo in cui prende in esame tutte le differenti parti che contribuiscono a definire l’identità di una persona. È una riflessione sull’umanità trans, e non ho mai visto prima qualcosa di simile. Ed è bello sapere quanto Bassetti, durante la realizzazione del film, si sia confrontato con suo figlio, un’esperienza vissuta in prima persona che si rifletta nel suo lavoro. Sono felice di partecipare e non vedo l’ora di vedere il documentario“.

Bassetti ha dichiarato: “La mia personale esperienza di genitore mi ha permesso, come regista, di trovare la sicurezza necessaria per avvicinare i protagonisti di questa storia, per approfondire le loro emozioni e instaurare un rapporto intimo fatto di fiducia e complicità. Sono davvero grato a Elliot per aver aggiunto la sua prospettiva per aiutare il nostro film a trovare la sua strada nel mondo“.

“Nel Mio Nome” è prodotto dalla compagnia di Bassetti, Nuovi Paesaggi Urbani, e dalla Art of Panic di Lucia Nicolai e Marcello Paolillo.

