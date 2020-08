Netflix cancella due serie a tinte LGBT particolarmente amate causa Covid-19

Un fulmine a ciel sereno. Netflix ha ufficialmente cancellato The Society e I Am Not Okay With This, serie LGBT particolarmente apprezzate, causa Coronavirus.

The Society era stata inizialmente rinnovata per una seconda stagione, così come I Am Not Okay With This, con gli script già scritti e i set pronti a riempirsi di nuovo. Se non fosse che il Covid-19 abbia dannatamente complicato i piani produttivi. “Abbiamo preso la difficile decisione di non andare avanti con la seconda stagione di The Society e I Am Not Okay With This”, hanno confermato da Netflix a Deadline. “Siamo delusi di dover prendere queste decisioni a causa delle circostanze create dal COVID e siamo grati a questi autori, tra cui: Jonathan Entwistle, Christy Hall, Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen e Josh Barry di 21 Laps Entertainment per I Am Not Okay With This; Chris Keyser, Marc Webb e Pavlina Hatoupis per The Society; e a tutti gli sceneggiatori, i cast e le troupe che hanno lavorato instancabilmente per realizzare questi show per i nostri abbonati in tutto il mondo“.

Keyser, creatore di The Society, ha dichiarato a Variety: “Abbiamo passato gli ultimi mesi a prepararci per tornare sul set, occupandoci di tutti i protocolli COVID. Poi ho ricevuto una chiamata da Netflix che diceva: ‘Abbiamo preso questa decisione’. Ovviamente è stato piuttosto sconvolgente. Non posso fingere di essere sorpreso”.