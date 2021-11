Da Jovanotti e Pausini ai Måneskin, intervista a Nick Cerioni: “Uniti possiamo fare la differenza”

3 minuti di lettura

Nick Cerioni è nato nelle Marche, a Chiaravalle 38 anni fa; inizia a lavorare nel team styling con MTV nel lontano 2007 e tre anni dopo fonda la Sugar Kane con il socio e poi marito Leandro Emede, con il quale ha due figli Blu e Libero; lo studio creativo, che produce foto, video e styling per artisti e discografici porterà numerosi incontri lavorativi, con Jovanotti, primo amore professionale, poi Laura Pausini, Achille Lauro, fino al palcoscenico mondiale con i Maneskin.

Abbiamo raggiunto Nick Cerioni, per farci raccontare di sé, del lavoro, della famiglia. Una storia di energia positiva, fede nei propri sogni, una storia d’amore, ma anche di professionalità. Una storia di esempio e orgoglio.

Nick Cerioni in uno slogan

Qual è stato il tuo sliding doors?

Con quale artista ti è piaciuto lavorare maggiormente?

Ti dico Jovanotti perché stato il primo in assoluto a credere nelle mie, nelle nostre potenzialità. Per me lui è un genio, grandissimo artista e inventore di cose meravigliose. C’è senza dubbio un prima e dopo Jovanotti in Italia, specialmente nel mondo dei live.