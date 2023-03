0:00 Ascolta l'articolo

Nato a Milano nel 1999, Nicolas Maupas è un attore emergente di origini francesi che in pochissimi anni è riuscito a conquistare il cuore del grande pubblico italiano – ed internazionale – non solo grazie al suo aspetto ma anche e soprattutto per le sue spettacolari interpretazioni in alcune delle serie tv italiane più amate del momento.

Cresciuto in un ambiente familiare estremamente vicino al mondo dell’arte e dello spettacolo – madre giornalista, padre grafico di professione -, Nicolas parla correttamente tre lingue (italiano, inglese e francese) e sin da piccolissimo ha capito che la sua strada sarebbe stata quella della recitazione. Per questo motivo, prima di approdare sul piccolo e grande schermo, ha scelto di inseguire la propria passione e ha studiato per l’appunto recitazione e doppiaggio presso l’Accademia 09 di Milano.

Tutto quello studio è servito perché nel 2019 egli ha debuttato in una delle serie Rai più acclamate dell’ultimo decennio: Nicolas, infatti, attualmente interpreta il ruolo di Filippo Ferrari in Mare Fuori, un diciassettenne proveniente dalla Milano bene, con un promettente futuro da pianista, che vede la sua vita stravolta in seguito a un fatale incidente nel quale troverà la morte un suo amico.

Da quell’ormai lontano 2019, Nicolas non si è più fermato e nel 2021 è stato scelto per vestire i panni del figlio di Alessandro Gassmann nella nuova serie Rai Un Professore, dove interpreta per la prima volta il ruolo di un ragazzo omosessuale (Simone). In questa serie tv egli si ritrova a portare in scena una travagliata storia personale, quella del suo personaggio Simone, alla scoperta del sé e delle proprie emozioni in una complicata storia d’amore con il compagno di classe, Manuel.

Un ruolo importante che lo ha portato ad attirare l’attenzione non solo della critica ma anche delle persone comuni: c’è chi è riuscito ad apprezzare il suo personaggio e chi invece ha criticato lui e la Rai per aver raccontato in prima serata un amore omosessuale. Non ci resta che capire come si evolverà il suo personaggio, e la sua storia d’amore, nella seconda stagione della serie tv Un professore.

La sua carriera sul piccolo schermo, però, l’ha visto protagonista anche in un’altra particolarissima serie disponibile su Rai Play che ha come tematica principale quella del revenge porn. In Nudes egli interpreta il ruolo di Vittorio, un uomo accusato di aver diffuso del materiale pedopornografico.

Insomma, possiamo dunque dire che Nicolas, nonostante la giovanissima età, può già vantare un curriculum artistico di tutto rispetto considerati i diversi ruoli drammatici che egli ha dovuto affrontare in questi primi anni di carriera.

La sua notorietà al grande pubblico, però, non si deve soltanto alla sua bravura ma anche al racconto che egli fa di sé sui social: Nicolas, infatti, tende a condividere costantemente foto e video sul suo profilo Instagram dove attualmente conta più di 860 mila follower e dove non disegna di mostrarsi in tutta la sua bellezza. Un successo più che meritato che siamo sicuri proseguirà nel tempo.

