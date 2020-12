Non Ti Presento i Miei con Kristen Stewart e Mackenzie Davis innamorate in prima tv italiana su Sky Cinema Uno

Sarebbe dovuta uscire al cinema Happiest Season, romantic comedy natalizia diretta da Clea DuVall che vede Kristen Stewart felicemente fidanzata con Mackenzie Davis, ma causa Covid-19 negli Usa è sbarcato direttamente su Hulu. Ebbene la pellicola, ben accolto dalla stampa americana, arriverà in prima tv italiana domenica 6 dicembre, su Sky Cinema Uno, alle ore 21:25, come riportato da SkyTg24.

Titolo stravolto scimmiottando la vecchia trilogia di successo con Ben Stiller e Robert De Niro, per “Non ti presento i miei“, che vede Abby e Harper, interpretate rispettivamente da Kristen Stewart e Mackenzie Davis, innamorate.

Abby è decisa a fare la proposta di matrimonio alla sua compagna proprio durante la cena di Natale, davanti a tutta la sua famiglia che conosce per la prima volta per l’occasione. Eppure le cose andranno storte, nel senso che Abby si accorgerà della verità solo una volta arrivata a casa dei genitori della sua partner. La verità è per lei sconcertante: madre, padre, sorelle e parenti tutti non sanno nulla circa l’orientamento sessuale di Harper. Anzi: non immaginano minimamente che lei possa essere lesbica. Scoprirà dunque che lei non ha ancora avuto il coraggio di fare coming out in famiglia per paura della possibile reazione negativa dei genitori molto conservatori. Questa scoperta relativa alla segretezza dell’amore di Harper farà incrinare la fiducia che Abby riponeva in lei: la sua dolce metà è colei che pensava di conoscere? In realtà no poiché tutto si sarebbe aspettato tranne che la famiglia della sua fidanzata non conoscesse la sua vera natura. Ma le vie dell’amore sono infinite, così come quelle del Natale: l’atmosfera dicembrina e i sentimenti trionferanno finalmente?