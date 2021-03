Nozze gay per Jang Yeong-jin, disertore nord-coreano che non conosceva l’omosessualità

2 minuti di lettura

Jang Yeong-jin è un uomo di 62 anni, omosessuale, fuggito dalla Corea del Nord. Ora vive negli Stati Uniti e ha conosciuto l’uomo della sua vita, che presto diverrà suo marito.

Per le due Coree e la Cina, è un disertore. Ne avevamo già parlato di Jang, che ha rischiato la sua vita prima andando in Cina, poi rientrando nel suo Paese per attraversare un campo disseminato di mine pur di raggiungere la Corea del Sud.

Se fosse andato in Cina non avrebbe ricevuto protezione e sarebbe stato rispedito in Corea del Nord, imprigionato e con ogni probabilità condannato a morte per fucilazione. In Corea del Sud, una volta arrivato, non ha avuto una vita facile. È stato interrogato per cinque mesi, in modo da farlo crollare, rivelare tutto quello che aveva appreso in 10 anni da soldato nordcoreano.

La scoperta dell’omosessualità per Jang Yeong-jin

Arrivato in Corea del Sud nel 1998, Jang Yeong-jin ha scoperto per caso il significato della parola omosessualità. Prima, ancora nel suo paese di origine, aveva solamente capito di essere attratto dalle persone dello stesso sesso, ma non sapeva cosa significasse. Nella Corea del Sud, gli si è aperto il mondo. Anzi, ha proprio iniziato a vivere.

Sposato con una donna assegnatagli dallo Stato, Jang Yeong-jin non provava alcuna attrazione per lei. Nella sua vita, prima di diventare un disertore, aveva avuto un solo rapporto sessuale con un altro uomo. Fatto di nascosto, non ne hanno mai fatto parola. Come se non fosse mai avvenuto.

In Corea del Sud le cose sono cambiate. Nonostante non sia stato ben visto per decenni per aver disertato, ha potuto vivere la sua vita, conoscendo nuove persone e intrattenendo relazioni. Non è stato subito facile: ha conosciuto un uomo che pensava lo amasse, in realtà era truffatore che dopo pochi mesi di convivenza, è fuggito portandosi via tutti i risparmi di Jang.

L’amore ritrovato

Ma non si è arreso e ha continuato a cercare a sua anima gemella. E l’ha conosciuta solo nel 2020. Il nome non è stato rivelato per la privacy, ma si tratta di un uomo americano, conosciuto online, che gestisce un ristorante coreano negli USA. Prima della pandemia, Jang è partito per gli Stati Uniti, pronto a iniziare una nuova vita. Complice il Covid 19 ha potuto conoscere a fondo l’uomo, non potendo tornare in Corea, fino a innamorarsene. Jang Yeong-jin ha finalmente trovato la sua anima gemella, e i due ora sperano di sposarsi entro fine 2021.

Una storia d’amore ai tempi del Covid, insomma, come ne sono nate tante. Jang Yeong-jin potrà finalmente vivere felice (e liberamente) il resto della sua vita.