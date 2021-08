OkCupid. La nuova inclusiva e provocante campagna pubblicitaria, supervisionata da Maurizio Cattelan

2 minuti di lettura

Ok Cupid, il popolare sito di incontri, è tornato con una nuova campagna pubblicitaria che vuole celebrare “ogni singola persona”. Gli scatti audaci includono un bear con un cuore rasato nel petto peloso ed un ragazzo con un albero che cresce dall’inguine.

L’agenzia pubblicitaria Mekanism ha chiesto la collaborazione di Maurizio Cattelan, l’artista italiano che con le sue irriverenti opere si è fatto conoscere in tutto il mondo. Anche un altro grande professionista italiano ha supervisionato il lavoro, il fotografo Pierpaolo Ferrari.

Il tempismo per la nuova campagna è perfetto: “Mentre le persone tornano ad incontrarsi e si sentono più a loro agio nel farlo, vogliamo che questa campagna mostri a tutti e tutte– dalle femministe agli introversi, dai non binary ai pansessuali e ai vaccinati – che OkCupid è un luogo dove sentirsi accolti. Siamo sempre stati un’app di appuntamenti fortemente inclusiva e questo non cambierà mai“. Così ha detto al magazine The Drum Melissa Hobley, chief marketing officer di OKCupid.

Negli ultimi mesi, inoltre, OkCupid ha visto un grande afflusso di utenti che si identificano come LGBTQ+. L’app di incontri è, infatti, la prima che attualmente offre la più ampia selezione dei generi, degli orientamenti e delle identità. OkCupid è stata anche la prima ad implementare una sezione per la scelta dei pronomi nei quali ci si identifica. Nell’estate del 2021, in collaborazione con gli esperti della comunità e la Human Rights Campaign, il marchio ha aggiunto ancora più tag, consentendo agli utenti di personalizzare il proprio profilo e le proprie preferenze selezionando più di 60 opzioni tra orientamenti sessuali ed identità di genere.

“Quando sei veramente inclusivo, sei destinato a offendere qualcuno”

Le immagini della campagna pubblicitaria sono state ritenute impertinenti da qualcuno. Katrina Mustakas, direttore creativo di Mekanism, ha detto che molte delle immagini più provocatorie non sono state approvate in molti dei posizionamenti nelle città New York, Los Angeles e Chicago. “Questo non ci impedirà di continuare a dare il benvenuto a “Ogni singola persona” su OkCupid.“