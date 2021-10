Olanda, il premier precisa: “L’erede al trono può sposare una persona dello stesso sesso”

< 1 minuto di lettura

Via libera al matrimonio egualitario Reale in terra olandese. 20 anni fa diventato primo Paese al mondo a legalizzare le ‘nozze gay’, l’Olanda ha scoperto un ‘bug’ interno al sistema grazie ad un libro da poco edito ed interamente dedicato alla 17enne principessa Amalia, in cui l’autore è andato a scovare una vecchia legge del 2000 che di fatto sembrava vietare l’eventuale unione tra persone dello stesso sesso in ambito Reale.

Questo perché la monarchia è un’istituzione ereditaria e un matrimonio omosessuale, si sostenne nel 2000, non può generare figli. Passati 20 anni, con il parlamento che si è dichiaratamente interessato all’argomento, il premier Mark Rutte ha sentenziato.

Il governo ritiene che l’erede possa anche sposare una persona dello stesso sesso. Il gabinetto quindi non pensa che un erede al trono o il re debba abdicare nel caso sposi un partner dello stesso sesso.