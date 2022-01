Olivier Rousteig designer di Balmain: “Da bambino mio padre mi vietava di giocare con le Barbie”

2 minuti di lettura

Il marchio di alta moda francese, Balmain, collabora con Barbie (#BALMAINxBARBIE) per una collezione contemporanea e genderless.

A dare la notizia, Olivier Rousteing (@olivier_rousteing), direttore creativo della storica casa di moda, tramite un’intervista al New York Times. La capsule presenta pezzi caratteristici del repertorio Balmain con un tocco pop, tipico della bambola più famosa al mondo. La maggior parte dei capi sono unisex e disponibili in una gamma di tonalità rosa-Barbie.

“È un sogno che si avvera, sin da piccola ho sempre amato Barbie e sono così orgogliosa di far parte del mondo Barbie. Grazie mille @mattel e @barbiestyle per aver creduto in noi e aver realizzato questo viaggio. Sono così orgoglioso di questa collaborazione con un’intera nuova collezione unisex in uscita il 13 gennaio. Una collezione che rompe i CONFINI!!!! Preparatevi”,

ha dichiarato il creativo sul suo canale Instagram. Questa collezione è una vera e propria rivincita di Rousteing sui suoi ricordi d’infanzia. Lo stilista ha raccontato al NYT di aver amato Barbie, e che da piccolo desiderava giocare con la bambola, cambiando continuamente vestiti e accessori. “Per me è molto più di un semplice progetto commerciale. È molto emozionante“, ha detto Rousteing al New York Times, riflettendo sulla vergogna che provava nell’amare Barbie da bambino. Vergogna perpetuata e inflitta dal padre che gli vietava di giocare con la nota bambola.

“Avere Barbie nel mio esercito Balmain, fare una collezione ispirata a lei dove non ci sono vestiti da ragazzo o vestiti da ragazza, è la mia piccola vendetta. Penso che Barbie rappresenti un mondo gioioso e da sogno. Non c’è niente di sbagliato in un sogno. Bisogna spingere il sogno, e non il sogno degli anni Cinquanta o Sessanta, ma del 2022“.

La capsule collection sarà disponibile in tutto il mondo il 13 gennaio con 50 pezzi modellati su degli avatar digitali e prevede miniabiti con spalle larghe e paillettes, abiti a sirena senza spalline, completi in raso di seta e pigiami. Tutto con dettagli rosa e rosa shocking, in perfetto stile Barbie. Rousteing ha anche reinventato i suoi ormai iconici abiti Fabergé in Swarovski magenta.

Accanto alla collezione da vendere nei negozi in giro per il mondo, #BALMAINxBARBIE includerà tre NFT di look unici da mettere all’asta online.

