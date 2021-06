Onda Pride 2021, oggi Roma e Milano in piazza!

2 minuti di lettura

Il gran giorno clou dell’Onda Pride 2021 è finalmente arrivato. Alla vigilia dell’anniversario dei Moti di Stonewall, avvenuti la notte del 27 giugno 1969, quando la polizia irruppe nello Stonewall Inn, bar gay in Christopher Street nel Greenwich Village, dando il via alla prima storica rivolta della comunità, Roma e Milano hanno ritrovato l’Orgoglio. E non solo loro. Oggi si terranno infatti anche i Pride di Ancona, l’Aquila, Faenza e Martina Franca. Pride sempre e comunque inevitabilmente segnati dalle restrizioni da Covid-19.

La manifestazione del Roma Pride si svolgerà senza palco né carri, soluzione di compromesso che permetterà a chiunque voglia di partecipare con il proprio corpo e con l’orgoglio che da sempre contraddistingue la comunità. L’evento, dalle ore 17:00 in Piazza Vittorio Emanuele II, terminerà a Piazza della Repubblica nel tardo pomeriggio. Si sfilerà distanziati, con obbligo di mascherine, senza musica nè carri.

“Scendiamo in piazza per riaffermare le nostre identità, per ricordare alla società civile e alla politica che il percorso verso l’emancipazione e la parità di diritti non si può fermare, che non siamo disposti a tollerare ingerenze sulla dignità delle nostre relazioni affettive sociali e familiari, che pretendiamo uno stato laico che dia una risposta concreta alle nostre esigenze e che sappia distinguere odio e libertà di opinione. Scendiamo in piazza con i nostri corpi, con tutte le sfumature del nostro arcobaleno, con tutte le soggettività della nostra comunità perché è la migliore risposta all’oscurantismo di chi ha sperato che questo virus potesse farci tornare indietro in un passato in cui i diritti si dovevano meritare a patto di non disturbare. Torniamo in piazza per un’Europa aperta, accogliente, inclusiva e sicura, che possa rispondere con forza a chi fa dell’odio la propria bandiera. scendiamo in piazza per tutte quelle comunità nel mondo che sono soggette a discriminazione e violenza, sia psicologica che fisica” ha dichiarato Claudio Mazzella, portavoce del Roma Pride.

A Milano, invece, manifestazione stanziale in Arco della Pace a partire dalle ore 16:00. Una manifestazione di piazza nel rispetto delle normative vigenti anti-covid. Dal palco si leveranno le voci delle associazioni del Coordinamento Arcobaleno, il coordinamento delle associazioni LGBTQIA+ di Milano e Città metropolitana. Ci saranno anche rappresentanti delle istituzioni e momenti di intrattenimento, con presentatori Annie Mazzola, Dario Spada e Daniele Gattano e la presenza di numerosi ospiti fra cui: Alessandro Zan, Simone Alliva, Immanuel Casto + Romina Falconi, Franco Grillini, Vladimir Luxuria, Annagaia Marchioro, Martina Dell’Ombra, Gabriele Piazzoni, Benjamin Mascolo, Federica Carta e Mydrama, Bella Thorne, Sergio Sylvestre, Alessandro Casillo, Diego Passoni, Alessandro Guida e Matteo Pilati di Maschile Singolare.

Anche quest’anno Angelo Cruciani ispirerà un flash mob, per ribadire l’urgenza dell’approvazione del ddl Zan. Nel 2019, ultimi Pride pre-pandemia, ai Pride di Milano e Roma parteciparono complessivamente 1 milione di persone. Sarà impossibile ripetersi, causa restrizioni da Covid, ma facciamo del nostro meglio. Tutti in strada!