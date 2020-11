One Life, l’autobiografia di Megan Rapinoe: “L’amore di Sue Bird mi ha reso un’atleta migliore”

Icona del calcio femminile, vincitrice dell’ultimo mondiale di calcio con la nazionale USA e dell’ultimo pallone d’oro come miglior calciatrice al mondo, Megan Rapinoe, fresca di fidanzamento e ormai prossima alle nozze, è pronta ad uscire in libreria con One Life, sua attesissima autobiografia.

Out ha in tal senso pubblicato un estratto delle sue memorie, in cui Megan spiega come l’amore per la cestista Sue Bird le abbia cambiato l’esistenza, rendendola anche un’atleta migliore. L’incontro tra le due avvenne nel 2016, quando Megan si trovava al centro del dibattito americano perché inginocchiatasi durante una partita dinanzi all’inno americano, come forma di protesta contro le ingiustizie e oppressioni subite dagli afroamericani.

“Mentre la mia carriera era al suo punto più basso“, scrive Megan, “la mia vita personale era fiorente. . . . Avviare una nuova relazione mentre sei al centro di un’enorme tempesta mediatica è il tipo di situazione che non hai davvero pianificato. Ero stressata, arrabbiata e generalmente fuori forma, non ho reso le cose facili a Sue. Ma lei è stata fantastica. Ogni volta che perdevo le staffe e prendevo il cellulare, per pubblicare un tweet sconsiderato o per fare una telefonata sconsiderata, mi tranquillizzava. “Prenditi un minuto”, mi diceva, “e vedi se ti sembra ancora una buona idea”. Una delle parti migliori nello stare con Sue in quelle settimane – oltre ad innamorarmi follemente di lei – è stata che sono riuscita a seguire i suoi impegni. Quando Sue si allenava, io mi allenavo; quello che lei mangiava – più verdure, meno zuccheri e carboidrati – io mangiavo. Non mangiavo abbastanza all’epoca, il che aveva influito sulla mia capacità di allenarmi. I programmi di fitness e nutrizione di Sue non solo mi hanno dato un senso di forza e stabilità, ma mi hanno aiutato a potenziarmi fino al 100 percento; hanno anche fatto sentire Sue e io come se fossimo una cosa unica“.