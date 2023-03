Oscar 2023, Lady Gaga struccata emoziona con il live di Hold My Hand – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Non avrebbe dovuto cantare dal vivo, come scritto nei giorni scorsi, perché impegnatissima con le riprese di Joker 2. E invece Lady Gaga è comparsa sul palco degli Oscar 2023 per il live di Hold my Hand, brano di Top Gun 2 candidato e da lei cantato quasi a cappella, in versione acustica, emozionando.

Una Gaga struccata, priva di maschere, con jeans trappati e t-shirt nera, su uno sgabello. Voce e cuore. Una Germanotta minimal, che si è spogliata del look mostrato sul red carpet per concedersi acqua e sapone in mondovisione, facendo immancabilmente esplodere i social. Perché semplicemente straordinaria.

“È una canzone molto personale, abbiamo bisogno gli uni degli altri, abbiamo bisogno di amore per affrontare la vita e bisogno di eroi, ma puoi scoprire che si può essere un eroe anche quando si è spezzati dentro. Trova il tuo eroe dentro di te“, ha sottolineato Gaga per poi cantare, dedicando la performance a Tony Scott, regista del primo Top Gun.





