Lady Gaga avvisa i repubblicani: “Non scherzate con il matrimonio egualitario”

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Da quando la Corte Suprema a trazione repubblicana ha ribaltato la storica sentenza del 1973 che legalizzava l’aborto negli Stati Uniti d’America, la comunità LGBTQ+ USA è in subbuglio dinanzi all’eventualità tutt’altro che remota che i giudici possano concedere il bis nei confronti del matrimonio egualitario. Anche per questo motivo la Camera a trazione democratica ha recentemente approvato una storica legge a protezione delle nozze tra persone dello stesso sesso, ora chiamata ad una più complicata approvazione in Senato.

Il matrimonio egualitario è diventato legale negli States nel 2015, con la sentenza presa dalla stessa Corte Suprema sul caso Obergefell v. Hodges, in cui venne dichiarato che il diritto fondamentale di sposarsi – garantito dal XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America – andasse esteso anche alle coppie dello stesso sesso.

Ebbene in difesa del matrimonio egualitario e di quella storica sentenza è ora scesa in campo Lady Gaga, nel corso del Chromatica Ball Tour andato in scena a Washington. La popstar, che sarà al fianco di Joaquin Phoenix nell’attesissimo sequel di Joker, si è rivolta proprio ai repubblicani, poco prima di cantare l’inno LGBTQ “Born This Way”.

“Vedo molte persone in questo pubblico che sanno esattamente chi sono”, ha detto Gaga, avvertendo poi i giudici della Corte: “meglio non scherzare con il matrimonio egualitario in questo Paese”.

Il giudice della Corte Suprema Clarence Thomas ha già fatto sapere che a suo dire la sentenza Obergefell v. Hodges andrebbe rivista e corretta, come già fatto con la sentenza Roe vs Wade del 1973 relativa al diritto all’aborto.

Più avanti nel corso concerto, poco prima di cantare la struggente “Always Remember Us This Way”, la popstat si è nuovamente rivolta alla folla, riflettendo sulle turbolenze politiche che le minoranze americane stanno ancora oggi affrontando. “Negli ultimi anni questo Paese è stato molto coraggioso, ha mostrato tanto coraggio e molto dolore”. “Vorremmo poter tornare indietro e cambiare quello che è successo, ma voglio ricordare il vostro coraggio. Penso che il mondo sia piuttosto speciale, anche se è parecchio incasinato.”

Sulle note di “The Edge of Glory”, infine, Gaga si è rivolta ad “ogni donna in America che ora deve preoccuparsi del proprio corpo nel caso in cui dovesse rimanere incinta. Prego per questo Paese, affinché si possa restare tutti uniti, senza fermarci finché non sarà fatta giustizia”.

© Riproduzione Riservata