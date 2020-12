Pat Patterson è morto: addio alla leggenda del wrestling, primo wrestler dichiaratamente gay – video

L’Hall of Famer della WWE ha ieri pianto la morte di Pat Patterson, deceduto all’età di 79 anni a causa di un tumore.

In una dichiarazione ufficiale, la WWE ha ricordato come il canadese Patterson abbia lasciato un “segno indelebile” nel wrestling internazionale, definendolo “un innovatore, un mentore e un amato membro della famiglia WWE. In una carriera durata ben sei decenni, l’uomo del Rinascimento ha lasciato un segno indelebile nell’industria sul ring, al microfono e dietro le quinte“.

Nel 1979 Pat vinse il primo storico WWF Intercontinental Championship. Patterson è stato il primo wrestler professionista a dichiarare pubblicamente la propria omosessualità. Gay dichiarato sin dagli anni ’70, ne parlò poi apertamente su Legends House della WWE Network nel 2014, in lacrime (video in testa al post). Per quasi 40 anni Pat ha fatto coppia con l’amato Louie Dondero, morto per un infarto nel 1998.

Nel 1984 il ritiro dalle scene, per poi diventare commentatore. Nel 1996 il suo nome è stato inserito nella WWE Hall of Fame. Sua l’idea del Royal Rumble match, che si svolge annualmente nel mese di gennaio. John Cena, tra i suoi allievi, l’ha così ricordato.

Una perdita incredibilmente difficile. Coloro che amiamo se ne vanno veramente solo se smettiamo di preoccuparci per loro. Pat Patterson ha vissuto la vita come dovrebbe essere vissuta, con passione, amore e uno scopo. Ha aiutato così tante persone, ha sempre intrattenuto con una storia o uno scherzo. Vivrà sempre nella mia vita. Ti voglio bene Patrick.

Anche The Rock, ormai stella di Hollywood, l’ha voluto ricordare con affetto: