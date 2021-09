Pechino Express 2022, ecco le dieci coppie in gara (c’è anche Victoria Cabello)

2 minuti di lettura

Pechino Express cambia casa, traslocando nel 2022 dalle frequenze di Rai 2 a quelle satellitari di Sky Uno e a quelle digitali di NOW. Alla guida dell’avventura tv torna Costantino della Gherardesca, prossimo ad accogliere al campo base le dieci coppie che affronteranno l’inedita sfida, alla conquista di terre sconosciute e di un montepremi da devolvere in beneficienza.

Quali saranno i concorrenti che parteciperanno alla nuova edizione di Pechino Express? Ecco le dieci squadre che hanno accettato di mettersi in gioco nella “rotta dei Sultani“, titolo che descrive il percorso segnato dalle bandiere di Pechino Express, che toccherà la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi:

Il marciatore Alex Schwazer e l’amico medico Bruno Fabbri – Gli Atletici

Ciro e Giovambattista Ferrara – Padre e Figlio

I divulgatori scientifici Barbascura X e Andrea Boscherini – Gli Scienziati

Rita Rusic e il compagno Cristiano di Luzio – I Fidanzatini

Anna Ciati e Giulia Paglianiti – Le TikToker

Victoria Cabello e l’amico Paride Vitale – I Pazzeschi

I membri dei The Jackal Fru e Aurora Leone – Gli Sciacalli

Le modelle Nikita Pelizon e Helena Prestes – Italia-Brasile

Bugo e l’amico Cristian Dondi – Gli Indipendenti

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni – Mamma e Figlia

Non possiamo non menzionare il ritorno in tv di Victoria Cabello, che proprio su Sky Uno ha messo a segno una delle sue ultime importanti apparizioni pubbliche, come giudice di X Factor nel 2014. Infatti, dopo aver ereditato la poltrona al banco del talent show da Simona Ventura, che già sostituì nel 2011 alla conduzione di Quelli che il calcio su Rai 2, Victoria Cabello si è allontanata dalle scene, specialmente per motivi di salute, determinati dall’insorgere della malattia di Lyme. La conduttrice e attrice, che molti ricordano con affetto per scene e sketch divenute cult tratte dal suo show Victor Victoria, riparte dal punto in cui aveva lasciato il grande pubblico, chissà se con l’intenzione di riconquistarsi un posto nel piccolo schermo.

Il percorso che i concorrenti di Pechino Express dovranno seguire seguirà quattro stati, gli stessi territori attraversati in passato dai Crociati, dalle truppe di Alessandro Magno, da Marco Polo e da Gengis Khan. Un lunghissimo corridoio, un tempo occupato dai sovrani islamici, che nei momenti di crisi dell’Occidente ebbero il compito di rendere le loro città dei gioielli di arte e architettura. Nei prossimi giorni dieci coppie partiranno dalla Cappadocia, passeranno per la capitale turca Istanbul per arrivare a Samarcanda per la Via della Seta; infine Petra e Dubai, punto di connessione fra le culture medio-orientali ed europee. Tra le novità della stagione, inoltre, c’è da segnalare che le squadre non dovranno muoversi solo chiedendo autostop, ma anche montando dromedari nel deserto o saltando su treni e barche. Insomma, ne vedremo delle belle tra le antiche province dell’impero alessandrino…