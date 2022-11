Sesso gay tra “zio e nipote” al White Lotus: la scena che sta facendo discutere

2 min. di lettura

Abbiamo già parlato di come la seconda stagione di White Lotus sia uno spasso tra nudi maschili e citazioni al cinema italiano, ma il quinto episodio ha lasciato chiunque di stucco: se speravate in un’esplosione omoerotica tra Theo James e Will Sharpe, la serie è riuscita ancora una volta a fregare le nostre aspettative riservandoci finalmente una scena di sesso esplicito, ma non come credevamo.

(SPOILER ALERT)

Tra le mura di una maestosa villa settecentesca, gli ultimi minuti dell’episodio vedono Tanya (sempre irresistibile Jennifer Coldige) accidentale spettatrice di un amplesso tra due uomini nel bel mezzo della notte: il suo amico milionario Quentin (Tom Hollander) e quel gran fusto di Jack (Will Sharpe), spacciato fino a cinque minuti prima per suo nipote.

È colpo di scena è magistrale (degno erede del rimming a sorpresa tra Murray Bartlett e Lucas Gage nella prima stagione) immersa in un’atmosfera grottesca e inquietante, come se stessimo assistendo alla cosa più scoccante e perversa dell’universo Ma a scioccare non è il sesso gay, quanto il costante susseguirsi di bugie, intrighi, e verità nascoste che ogni personaggio rivela episodio dopo episodio. Un paradiso terrestre dove nessuno può fidarsi di nessuno, con un finale alle porte da cui possiamo davvero aspettarci di tutto.

I social sono rimasti scioccati ma Mike White rivendica a gran voce la gioia di poter rendere il sesso tra due uomini di nuovo ‘sporco e provocatorio’: “Uomini che fanno sesso con questa musica ‘psicotica’ di sottofondo. A me diverte” descrivendo la scena a Variety “Penso che il sesso trasgressivo sia più sexy. Forse sono vecchia scuola. È come se ti stessi addentrando in un hotel stregato o una casa infestata, e le persone fanno sesso dietro le porte“.

Se Hollander era già al corrente della sceneggiatura, Will Sharpe ha scoperto il twist all’ultimo rimanendo ‘senza parole’: “Sono un grande fan di Tom, e quando ho saputo che avrebbe interpretato mio zio pensai mi sembrò incredibile” spiega l’attore a Variety “Quando ho scoperto che avrei dovuto anche scoparlo, diventò surreale. Tutto quello che Mike fa in questo show è perfetto, quindi ho avuto zero riserve a riguardo. È stato un momento ‘wow’“.

E se volete almeno accertarvi che i due personaggi non siano davvero zio e nipote, il regista non fornisce risposta e ama tenerci sulle spine: “Beh, starete a vedere“.

The White Lotus è in onda su Sky Italia.

