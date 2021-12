Perché indossiamo il merch dei cantanti e dei brand che non conosciamo?

4 minuti di lettura

Le persone pare abbiano perso il senso dell’umorismo, o forse non l’hanno mai avuto, altrimenti non si spiegherebbero affermazioni del tipo “oggi indosso questa t-shirt dei Ramones perché si abbina perfettamente al mio look Balenciaga“. Siamo tutti liberi di indossare ciò che vogliamo, ma almeno facciamolo con cognizione.

Chi sono i Ramones? E chi è Balenciaga? Le influencer e le star dovrebbero chiederselo due volte prima di postar foto e mandare messaggi che non sanno di mandare.

Ok, poi ci sono io che sì, forse è vero, sono un patito di storia della moda, della musica e dello spettacolo, e quindi certe volte mi chiedo chi/cosa spinga le persone a indossare brand di cui si ignorano le origini o merch di artisti strafamosi e marchi super modaioli.

Ultimamente Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) è stata fotografata con indosso una maglia dei The Cure e su twitter i veri fan della band si sono indignati scrivendo frasi tipo: ” Si può dire che Kourtney Kardashian ha appena scoperto The Cure “, e altri tweet come ” perché Kourtney Kardashian sta provando a essere cool ora “.

Poi è arrivata Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) con la tshirt dei Morrisey e sempre su twitter dai fan dei Morrisey sono partiti proiettili del tipo“Se le piacciono davvero, allora qual è la sua canzone preferita? “.

Questo succede anche quando qualcuno chiede chi sia Alexander McQueen e gli viene risposto: “Quello che disegna i teschi”. Ma vabbè.

Un sondaggio di Rush Order Tees ha scoperto che, in media, ci si aspetta che le persone conoscano almeno 5 canzoni intere di una determinata band, prima di indossare il loro merchandising. Forse è un po’ esagerato. Riunendo 1.017 proprietari di t-shirt di band – presumibilmente in un locale strapieno di fan avanti con l’età dei Ramones – il sondaggio ha cercato di chiarire alcune delle regole non dette quando si tratta di indossare la t-shirt del merch del nostro artista preferito.

Nel sondaggio quasi la metà (43,3 per cento) ha affermato l’importanza di acquistare una maglietta della band prima di uno spettacolo e indossarla durante il concerto.

Mentre le classiche rock band non praticano alcun controllo su chi possa indossare il proprio merchandising, gli standard del K Pop hanno requisiti di accesso piuttosto alti: per indossare l’abbigliamento della band, bisogna essere in grado di nominare almeno 10 canzoni prima di ordinare il merchandising.

I fan dell’heavy metal, si sa, hanno la più grande collezione di t-shirt, con una media di 17 pezzi nei loro armadi, mentre gli stand di ACDC, Aerosmith, Queen, Pink Floyd, Green Day sono conosciuti come i fornitori più popolari di merch, anche qui altrimenti non si spiegherebbe il sold out dei loro concerti un minuto dopo il loro annuncio.

Gli artisti pop, tipo Taylor Swift, si classificano tra i più bassi – ma forse perché la maggior parte degli artisti nelle classifiche di oggi sono ancora vivi, dato che il 50% delle persone ha affermato di aver effettuato un acquisto solo dopo la morte di un artista.

Il merch passa dalla moda

In effetti, con le etichette discografiche che arruolano sempre più studi di design per trasformare sfarzosi cimeli di artisti in graal alla moda, il merch della band ha subito una sorta di rinascita negli ultimi anni -il cui inizio può risalire al 2016, quando uscì “Life of Pablo” di Kanye West.

Il progetto, rifinito da Virgil Abloh insieme all’artwork dell’album, fu distribuito tramite pop-up dello store iper-cool-street HypeBeast. Un paio di mesi dopo, il merch del tour “Purpose” di Justin Bieber (progettato da Jerry Lorenzo, di Fear of God) veniva venduto da Barney’s: e fu il più grande incasso di merchandising della storia del pop, con felpe e t-shirt di Bieber divenute improvvisamente fashion come non era ancora mai accaduto per una star tutto sommato banale e mainstream (oh! non mi odiate beliebers!).

Ora, tutti, da Ariana Grande a Lady Gaga hanno incorporato il merchandising nella loro offerta con felpe con cappuccio “Sweetener” oversize e altri iconici pezzi da merchandising nella rispettiva offerta, quindi, mi duole dirlo, ma gli appassionati di musica dovrebbero forse rilassarsi un po’.