Perez Hilton in lacrime perchè bandito da TikTok: “Mi sento morire, si sta sgretolando il mio mondo” – video

Che sia tutta una mossa pubblicitaria per rilanciare la sua biografia, “TMI: My Life in Scandal“, sotto Natale? Nel dubbio Perez Hilton è tornato a riempire le pagine dei siti d’America grazie ad un pianto social, presto diventato virale.

Il motivo? Il celebre blogger è stato bandito da TikTok. Come se il mondo non avesse altro a cui pensare, in questo drammatico 2020. “Il motivo che TikTok mi ha fornito per aver bandito il mio account senza alcun preavviso è “molteplici violazioni delle linee guida della community”“, ha precisato Perez, finito ieri addirittura sul New York Times per questa denuncia pre-natalizia. “Mi sento come paralizzato, non voglio sembrare eccessivamente drammatico, ma sento che il mio mondo si sta sgretolando. Mi sembra di morire“.

Per fortuna non voleva essere melodrammatico. Il 42enne Perez, padre di due bimbi avuti grazie alla gestazione per altri, ha poi chiesto aiuto alla 16enne Charli D’Amelio, star TikTok da 103 milioni di follower. “Per favore, Charli D, per favore inviami un messaggio su Instagram. Per favore. Aiutami per favore. So che non me lo devi, ma ti prego. Ti prego. Mi sto umiliando nel chiedertelo“.

Lo scorso anno proprio Perez criticò aspramente la 15enne Charli D’Amelio, dopo che quest’ultima aveva pubblicato un video social in cui ballava in bikini. All’epoca i fan della giovane lanciarono una petizione on line per bandire Perez dal social network, con 230.000 firme raccolte. Hilton sostiene oggi di essere stato ‘cacciato’ da TikTok proprio grazie alle segnalazioni dei fan di Charli.

“Ma non ho mai fatto nulla di molesto o alcun tipo di bullismo, ma TikTok sostiene il contrario. Mi sento davvero vuoto in questo momento“, ha concluso Hilton, in lacrime. Una vera drama queen.