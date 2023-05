Pesche e Banane – Maggio 2023: canzoni nuove, selezionata da Gay.it Community

Ehi, amicə di Gay.it! Dopo la Playlist Pesche e Banane di Aprile 2023, eccoci con la nuova serie di canzoni selezionate insieme a Gay.it Community:

Ogni mese vi chiediamo quali sono le ultime, freschissime uscite discografiche che non riuscite a smettere di ascoltare e che partono a ripetizione sul vostro Spotify e il risultato è questa playlist. Dalle hit alle novità più indie, Pesche e Banane nasce dalle segnalazioni di Gay.it attraverso le vostre email e i vostri messaggi sui social.

Lasciatevi andare, abbracciate lo spirito feroce e favoloso della playlist e preparatevi ad immergervi nel flusso travolgente delle nuove tracce più hot del momento.

Segnala anche tu le tue canzoni, scrivici su redazione@gay.it o sui nostri canali social Instagram, Twitter e Facebook.

Pesche e Banane – Maggio 2023

Gatto nero, Silent Bob ft. Sick Budd

Mille Voci, Mecna ft. Drast

Il male che mi fai, Geolier ft. Marracash

Jack e Lacrime, piazzabologna ft. Asteria

Discoteca solitudine, Dente

Fiore di ghiaccio, Paola Turci

Disturbing U, Darkoo ft. Ayra Starr

Everybody Needs Someone, Noah Cyrus ft. Vance Joy

Chemical, Post Malone

Wish You The Best, Lewis Capaldi

Forever Young, Camilla Magli

Lauryn Hill, Don Joe ft. Nicola Siciliano, Gué, Joan Thiele

Kill Bill, SZA ft. Doja Cat

Attrazione fatale, Beatrice Quinta

Use Me (Brutal Hearts), Diplo ft. Sturgill Simpson, Dove Cameron

Ancora, Ancora, Ancora, Blanco

Jackie, Baustelle

Princess Diana, Ice Spice ft. Nicki Minaj

Primo cuore (Canto nativo), Anna Oxa

Quello che eravamo prima, Gazzelle ft. thasup

un x1000to, Grupo frontesa ft. Bad Bunny

Profumo, Asteria

Liberatemi, Matteo Paolillo

Mermaids, Florence + the Machine

Zum Pa Pa, Mina

Milano, Aisha

Nina, Santachiara

Satellite, Bebe Rexha ft. Snoop Dogg

Disco Dance, Gianmaria ft. Francesca Michielin

No More Lies, Thundercat ft. Tame Impala

Eucalyptus, The National

Sull’amore e altre oscure questioni, Studio Murena ft. Ghemon

Tasche, Mara Sattei

The Feels, Labrinth

Specchio, bnkr44

Eyes Closed, Ed Sheeran

Meltdown, Niall Horan

Giovane distratta, Mille

Mezzomondo, Emma