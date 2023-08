Spotify, ecco i brani più ascoltati dell’estate 2023 in Italia e nel mondo

0:00 Ascolta l'articolo

Mentre il nostro sondaggio sul tormentone dell’estate 2023 prosegue, Spotify ha svelato la Top20 dei brani più ‘streammati’ della calda stagione pronta ad andare in archivio, tanto in Italia quanto nel mondo. Si tratta delle canzoni più ascoltate dal 29 maggio al 21 agosto.

Nel Bel Paese trionfa Vetri Neri di Ava, Anna e Capo Plaza, dacanti a Hoe di Tedua e Sfera Ebbasta. Medaglia di bronzo per Disco Paradise di Fedez, Annalisa e Articolo 31, davanti a Gelosa di Finesse, Shiva e Sfera Ebbasta e Rubami la Notte dei Pinguini Tattici Nucleari. Solo sesta Italodisco dei The Kolors, campione di vendite FIMI. Ancora Annalisa in ottava posizione con Mon Amour, con Ci pensiamo domani di Angelina Mango in undicesima posizione. Ciò che stupisce è la quasi totale assenza di musica straniera, con 20 italiani nelle prime 20 posizioni. Unica eccezione Mirage di AriBeatz, Ozuna e GIMS, che vede però anche Sfera Ebbasta tra i featuring. Unico sopravvissuto di Sanremo 2023 è Lazza, con Cenere, incredibilmente ancora decimo in classifica.

«Anche quest’anno sveliamo quali sono state le canzoni dell’estate, per celebrare l’incredibile talento dei nostri artisti e testimoniare la passione di tutti gli amanti della musica. I dati mostrano che le classifiche sono piene di successi di artisti italiani, il che dimostra che i nostri artisti continuano a fare tendenza e ad essere i più ascoltati nel nostro paese», ha sottolineato Melanie Parejo, Head of Music Southern Europe di Spotify.

In ambito internazionale, primo posto per Eslabon Armado e Peso Pluma con Ella Baila Sola (oltre 390 milioni di stream), davanti a Where She Goes di Bad Bunny e Seven di Jung Kook e Latto. Quarta Taylor Swift. In top20 anche Vampire di Olivia Rodrigo , Flowers di Miley Cyrus , Dance The Night (From Barbie The Album) di Dua Lipa e Kill Bill di SZA . Da segnalare il boom della musica messicana, con un clamoroso +430% su Spotify negli ultimi 5 anni a livello globale.

I 20 brani più ascoltati dell’estate 2023 su Spotify Italia:

1) AVA, ANNA, Capo Plaza – “VETRI NERI”

2) Tedua, Sfera Ebbasta – “Hoe (feat. Sfera Ebbasta)”

3) Fedez, Annalisa, Articolo 31 – “DISCO PARADISE”

4) Finesse, Shiva, Sfera Ebbasta, Guè – “Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta, Guè)”

5) Pinguini Tattici Nucleari – “Rubami la Notte”

6) The Kolors – “ITALODISCO”

7) Drillionaire, Lazza, BLANCO, Sfera Ebbasta, Michelangelo – “BON TON (feat. Lazza, BLANCO, Sfera Ebbasta & Michelangelo)”

8) Annalisa – “Mon Amour”

9) Geolier – “COME VUOI”

10) Lazza – “CENERE”

11) Angelina Mango – “Ci pensiamo domani”

12) Alfa – “bellissimissima <3”

13) Geolier, Marracash – “IL MALE CHE MI FAI (feat. Marracash)”

14) Shiva, Sfera Ebbasta – “Un milione di volte (feat. Sfera Ebbasta)”

15) Tony Effe, Emma, Takagi & Ketra, – “TAXI SULLA LUNA”

16) BLANCO, Mina – “Un Briciolo Di Allegria (feat MINA)”

17) Rocco Hunt – “Non litighiamo più”

18) AriBeatz, Ozuna, GIMS, Sfera Ebbasta – “MIRAGE (feat. Ozuna, GIMS& Sfera Ebbasta)”

19) Rhove, Madfingerz – “Pelé”

20) Tedua, Baby Gang, Kid Yugi – “Paradiso Artificiale (feat. Baby Gang & Kid Yugi)”

I 20 brani più ascoltati dell’estate su Spotify Worldwide:

1) “Ella Baila Sola” di Eslabon Armado, Peso Pluma

2) “WHERE SHE GOES” di Bad Bunny

3) “Seven (feat. Latto)” di Jung Kook, Latto

4) “Cruel Summer” di Taylor Swift

5) “La Bebe – Remix” di Yng Lvcas, Peso Pluma

6) “un x100to” di Grupo Frontera, Bad Bunny

7) “Flowers” di Miley Cyrus

8) “Daylight” di David Kushner

9) “Sprinter” di Dave, Central Cee

10) “As It Was” di Harry Styles

11) “Cupid – Twin Ver.” di FIFTY FIFTY

12) “LALA” di Myke Towers

13) “Kill Bill” di SZA

14) “Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55” di Bizarrap, Peso Pluma

15) “vampire” di Olivia Rodrigo

16) “Dance The Night (From Barbie The Album)” di Dua Lipa

17) “Classy 101” di Feid, Young Miko

18) “TQM” di Fuerza Regida

19) “I Wanna Be Yours” di Arctic Monkeys

20) “Calm Down (with Selena Gomez)” di Rema, Selena Gomez

