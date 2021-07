Petizione: una via o piazza Italiana per Raffaella Carrà! Firma anche tu!

< 1 minuto di lettura

Mentre la Spagna, paese di adozione di Raffaella Carrà, dedica una piazza all’icona LGBTQ+ italiana per eccellenza nel quartiere rainbow di Chueca, a Madrid, l’Italia che fa?

Si tratta di un riconoscimento che il nostro Paese, a maggior ragione, dovebbe ad un grande personaggio della cultura popolare, sulla scia di altri artisti dello spettacolo a cui è stata intitolato un luogo pubblico, vedi Corrado, Mike Bongiorno, Federico Fellini, Vittorio De Sica, autentici giganti dello spettacolo e dell’arte a cui Raffaella può essere tranquillamente accostata.

Si tratterebbe anche del riconoscimento – senza pretese di esclusività, Raffa è di tutti!- di un immaginario, quello LGBTQ+ e dello spettacolo, scarsamente rappresentato nei luoghi pubblici.

Il nostro appello va in primis al Sindaco di Bologna, Virginio Merola, città natale della Raffa nazionale, nonchè città simbolo del movimento LGBTQ in cui ha sede l’Arcigay.

E naturalmente anche a Virginia Raggi, sindaca di Roma, dove Raffaella ha vissuto per quarant’anni, Capitale del servizio pubblico televisivo nazionale.

In subordine il nostro appello va anche a Beppe Sala, sindaco di Milano, città con il quartiere rainbow più noto del nostro Paese, Porta Venezia.

Come molti chiedono, Raffaella Carrà potrebbe sostituire la figura divisiva di Indro Montanelli nella denominazione del Parco di Via Palestro, proprio nel cuore del quartiere rainbow. Oppure potrebbe essere individuato una piccola piazza o slargo nei pressi di Via Lecco, Via Melzo e dintorni di Corso Buenos Aires.

Oltre che il giusto riconoscimento ad una grande artista, intitolare una piazza a Raffaella Carrà potrebbe rappresentare un significativo richiamo simbolico e turistico importante per tutta la comunità LGBTQ+ latino americana e spagnola, da cui la Raffa nazionale è amatissima.

Firma anche tu per intitolare a Raffaella Carrà una piazza o una via italiana!