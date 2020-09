Poggiomarino, transfobia nei confronti di Eva: “quando saremo al potere la gente come te sarà emarginata”

Parole indecenti e velate minacce che Eva ha condiviso sui social, per “porre l’attenzione sull’attacco TRANSOFOBO, MISOGINO E MASCHILISTA che non solo attacca me, ormai abituata a certe bassezze ma soprattutto ogni uomo e ogni donna che frequenta la sede elettorale di Giuseppe Annunziata”. “Con loro mi scuso a nome di questa gente”, ha continuato Eva, “perché se io ho la pelle dura per sopportare certe vessazioni, qualcuno potrebbe soffrirne e questo non mi va. Mi scuso con Giuseppe e sopratutto con Anita, sua moglie che è stata nominata nel post. Mi scuso con voi amiche, amici, compagni, compagne perché questo attacca tutti noi”.

“Vomitevole”, ha scritto Vladimir Luxuria su Facebook, mentre anche Giuseppe Orefice, candidato sindaco di Poggiomarino per il centrodestra, ha preso le distanze da simili parole: “Mi dissocio in maniera netta e totale dal pensiero di questo fake. Non lo condivido per nulla come non condivido niente di ciò che esprimono i fake. Ad Eva la mia solidarietà e quella di tutto il partito fratelli d’Italia Poggiomarino”.