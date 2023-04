Posta Svagata: ma devo per forza fare coming out?

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

“Ho venticinque anni, sono bisessuale, e ancora non me la sento di dirlo a chiunque. Lo sanno alcuni miei amici stretti, ma in altri contesti – tipo università o lavoro – preferisco evitare. Anche con i miei genitori, continuo a sviare il discorso. Anche la definizione bisessuale non so se mi calza appieno, è qualcosa che varia e non so ancora inquadrare da che parto pendo, e per questo non sono sicuro su come definirmi e a volte temo di non essere ‘credibile’, verso me o gli altri. Ma non posso vivermela felicemente lo stesso?”

(Marta, Velletri)

Non solo puoi, ma spero che tu continui a farlo.

Siamo sommersə da mille definizioni e termini ombrello che se da una parte ci aiutano a comprendere di più le nostre infinite sfumature, dall’altra riducono la nostra identità ad un cartellino da timbrare.

Come scegli di definirti è un percorso assolutamente tuo, ma trovare la parola giusta non dovrebbe mai essere l’obiettivo primario.

Hai tutto il tempo di confermarlo, confutarlo, evolverlo, e riparlarne diversamente a distanza di tempo. Nel frattempo rispondere anche non lo so è un’opzione valida e rispettabile, che non toglie nulla a quello che stai vivendo.

Capisco che però stare a spiegarlo può essere una rottura.

C’è ancora questa concezione del coming out come un grande evento d’annunciare con violini in dissolvenza e applausi in platea. Una grande ‘rivelazione’ (o peggio ancora, confessione) da fare riuniti a tavola, rischiando di mandare di traverso il pranzo a nonna. Anche con le celebrità è così: la sessualità è ancora una notizia, uno scrutinio costante da confermare o smentire, agli occhi di chiunque.

La pressione è reale, ma la verità è che non siamo tenutə a vivercela così: fare un coming out all’acqua di rose è anche un privilegio, a seconda del contesto sociale che ci circonda, soprattutto parliamo di famiglia e lavoro.

Ma anche se abbiamo la fortuna di trovarci in un contesto progressista e sensibile, dover far sapere agli altri chi sei non è un dovere a cui sei obbligatə a rispondere.

Perché non potermelo vivere senza annunciarlo? Perché non poter essere chi sono senza renderlo un esame da superare davanti il corpo docente? Perché non risparmiarmi i disagi?

Spesso prima di scoprirci davanti agli altri, necessitiamo ancora tempo per farlo solo davanti a noi stessə.

Stando alle nostre regole, i nostri imbarazzi, contraddizioni, e piccole grandi vittorie personali.

Forse non sentiremo mai il bisogno di farlo sapere ai nostri colleghi o genitori. Ma anche se dovessero saperlo per vie traverse o rendersene conto da soli, non hai firmato nessun contratto che ti costringeva a metterlo in chiaro.

C’è un potere d’autodeterminazione forte e inconfutabile nel dire chi sei, ma non segue un iter unico per chiunque.

Non sentirti costretta a fare qualcosa che ora non desideri o di cui non senti l’urgenza, solo in funzione della narrazione dominante.

Coming out significa letteralmente uscire fuori, allo scoperto. Ma come e con chi uscire è una scelta tutta tua.

