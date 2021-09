Prefettura e Questura rettificano: il Torino Pride 2021 si potrà svolgere regolarmente

< 1 minuto di lettura

Molto rumore per nulla. Una settimana dopo l’annuncio a sorpresa della cancellazione del Torino Pride 2021, causa mancato via libera di Prefettura e Questura, il colpo di scena. “Questo Pride s’ha da fare! Non possiamo che essere contente e contenti perché il Torino Pride 2021 ci sarà“, ha oggi dichiarato Alessandro Battaglia, coordinatore del Torino Pride. Il Ministero dell’Interno ha infatti stabilito, con una circolare chiarificatrice, che in zona bianca le manifestazioni dinamiche possono essere svolte. Prefettura e Questura hanno così informato il Coordinamento Torino Pride, dando il via libera definitivo alla manifestazione.

“E allora noi faremo il Pride, la Marcia per i diritti di tutti e tutte più importante che ad oggi esista in Italia e non solo”, ha precisato il direttivo del Torino Pride a nome delle associazioni che rappresenta. “L’Italia sta attraversando momenti difficili e le sfide per non soccombere sotto il peso della pandemia e della crisi economica sono tantissime ma il Torino Pride è convinto che una società più equa, accogliente e che non discrimina, potrà affrontarle con maggiore forza e unità”.

Il 25 settembre le strade di Torino (partenza ore 16 da corso Principe Eugenio) si coloreranno dei colori dell’Arcobaleno LGBTQIA+ e inonderanno la Città con lo slogan “Quant* di noi volete ancora sulla coscienza?”.