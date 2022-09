Presentatore meteo licenziato per aver fatto sesso online

2 min. di lettura

Sesso e immagine pubblica sembrano ancora due poli che vanno tenuti tristemente separati nell’immaginario mainstream: lo sa a sue spese Erick Adame, apertamente gay e nominato a due Emmy Awards, presentatore meteo del Mornings On 1 sin dal 2017. Adame si è ritrovato a vedere la sua carriera cadere giù a picco dopo che alcuni screenshot – che lo ritraggono fare sesso in webcam – sono stati inviati a sua madre e al suo network, Spectrum News.

Stando alle dichiarazioni del Daily Beast, Adame ha direttamente denunciato i fondatori di Unit 4 Media LTD, proprietari del forum NSFW, LPSG (Large Penis Support Group), con l’obiettivo di rivelare l’identità dell’user che ha leakkato le foto senza alcun consenso. Lo scorso 19 Settembre l’ex presentatore ha spiegato l’intera situazione in un post su Instagram: “Nonostante sono una figura pubblica e appaio in televisione sul canale più importante del paese, davanti milioni di persone cinque giorni alla settimane per più di una decade, sono segretamente finito su un sito per adulti” scrive Adame, specificando che quello che quello che ha fatto è avvenuto con pieno consenso da entrambe le parti e per puro piacere personale, senza alcun compenso: “È stato assurdo pensare che avrei potuto mantenerlo privato. Ciò nonostante, i miei datori di lavoro l’hanno scoperto e sono stato sospeso e successivamente licenziato”.

Pur riconoscendo i privilegi e le responsabilità dell’avere un’immagine pubblica, Adame ci ha tenuto a sottolineare che non c’è alcun pentimento, e gli effetti collaterali dicono molto della nostra società e dei bias che abbiamo interiorizzato e continuato a perpetuare: “Non ho intenzione di scusarmi per essere apertamente gay e sex positive – questi sono dei doni e non provo alcuna vergogna“. Nonostante tutto, Adame si ritiene forse un po’ ingenuo ma piuttosto positivo all’idea di trovare una nuova assunzione al più presto: “Dopotutto, già due decadi fa, le probabilità mi remavano contro in quanto figlio di due messicani messicani della classe operaia, ma sono stato il primo in famiglia ad andare al college, ad apparire in televisione, e il primo a “fare qualcosa di me stesso”.



Nel post Adame dichiara di amare il proprio mestiere, definendo tutti questi anni al Mornings On 1 “un grandissimo onore”, con un appello ai suoi futuri datori di lavoro: “Per favore, giudicatemi per le migliaia di ore di televisione di cui vado immensamente fiero e per cui i miei datori mi hanno sempre lodato, e non per la manciata di minuti di un video lascivo che probabilmente andrà a far parte della nostra cultura “click bait”.

