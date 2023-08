Il Presidente della Repubblica: “Serve rispetto per le diversità”

In molti si erano domandati, negli scorsi giorni, il perché dell’inusuale silenzio da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in relazione al caso Vannacci.

È passata ormai una più di una settimana dallo scoppio della vicenda, che aveva visto la pubblicazione di un libro tanto controverso quanto di successo – “Il Mondo al Contrario” – da parte del generale Roberto Vannacci, alta carica delle forze armate.

Oggi – seppure diversi esponenti dei partiti di centrodestra abbiano mostrato il loro sostegno e annoverato il generale come martire della libertà di espressione – Vannacci ha subito pesanti ripercussioni a causa della sfacciataggine con cui diffonde e difende concetti di puro stampo omobitransfobico, sessista, xenofobo.

Eppure mancava qualcosa, un tassello che rendesse completa la vicenda e che dimostrasse, ancora una volta, l’impegno di un Presidente che si è sempre esposto in merito a questioni simili – l’ultima dimostrazione, il discorso in occasione della Giornata Contro l’Omobitransfobia.

Come Comandante in Capo delle Forze Armate italiane, il Presidente della Repubblica è la figura a cui qualsiasi militare deve fare riferimento, e in tanti si aspettavano una risposta decisa – o perlomeno un’opinione – in merito alla vicenda e alla decisione del Ministro Crosetto.

Ebbene, finalmente la buona notizia. In occasione del Meeting di Rimini, Sergio Mattarella ha ribadito ancora una volta la propria determinazione nell’essere una guida integerrima e fortemente votata al progresso sociale, con un intervento lungo e dettagliato su diversi temi, tra cui anche quello del rispetto verso le minoranze e la celebrazione della diversità come elemento di ricchezza per il nostro paese.

Mantenendo un approccio super partes, nel suo intervento il Presidente si è limitato a sottolineare i valori costituzionali, e nel contempo ammonire quelle retoriche che ci riportano agli anni più bui della nostra storia.

“La nostra Costituzione ci insegna l’importanza dell’amicizia come risorsa preziosa. Questa è la chiave per superare insieme barriere ed ostacoli, per esprimere la vera essenza della nostra umanità e per respingere l’odio. Le relazioni umane sono fondamentali, e l’odio tra le persone va sconfitto per garantire la coesione della nostra società. La civiltà umana ci esorta a lottare contro l’odio nelle relazioni umane, a sanzionare comportamenti offensivi e a stabilire regole solide per la nostra convivenza.

Dobbiamo ricordare che il pensiero ‘Homo homini lupus’ di Plauto e il concetto di Stato di natura di Thomas Hobbes hanno rappresentato ostacoli nella storia umana. Tuttavia, la nostra aspirazione non deve limitarsi a immaginare che l’amicizia lega solo chi si vede come simile. Se questo fosse il nostro pensiero, rischieremmo di incoraggiare l’omologazione e la standardizzazione, perdendo di vista l’importanza del rispetto per le diversità e le specificità individuali. Non dimentichiamoci che le ideologie e le culture del XX secolo, che hanno enfatizzato la massificazione, hanno portato all’oppressione dell’individuo.

Le identità plurali delle nostre comunità nascono dalla fusione delle identità individuali. Esse sono il risultato delle storie personali di chi le popola, che si rinnovano e evolvono attraverso le generazioni e gli eventi storici. La somma dei “noi” emerge da ogni singolo “io”, guidata dai principi di fraternità, rispetto e considerazione reciproca. Questi valori sono il fondamento della nostra nazione e testimoniano la grandezza del nostro popolo“.