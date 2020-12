Proteo: intervista al designer che ha ideato il marchio di lingerie di lusso per uomini

Chi è il cliente di Proteo?

Fino ad oggi non siamo in grado di poterlo dire, abbiamo molte richieste da persone coinvolte nei social media e ragazzi giovani che non sono più definiti dalla mascolinità tradizionale, ma abbiamo anche molte clienti donne che ci contattano per conto dei loro mariti e chiedono cose specifiche e su misura.

Credo sinceramente che Proteo non sia esclusivamente un marchio “gay”, perché lo spettro sessuale è così ampio che sarebbe ridicolo chiuderci in una nicchia.

Fino ad oggi abbiamo anche realizzato pezzi speciali per le donne e, poiché i nostri capi sono su misura possiamo modificarli in base alle esigenze di tutti.

Dove trovi la tua ispirazione?

Mi piace osservare tutto, può essere spunto di idee qualsiasi cosa: una combinazione di odori, sensazioni, sentimenti e oggetti.

Il fattore “dolcezza” è il focus delle collezioni perché anche se le gemme o le pietre sono fredde, la durezza viene contrastata con i tessuti estremamente morbidi.

In realtà mi piace creare tutti i componenti dei miei capi dalle risorse che ho a disposizione, se non c’è un materiale specifico cerco di trovarne simili o di autoprodurmelo.

La mia idea è quella di andare oltre tutto ciò che è convenzionale, ecco perchè molti pezzi di lingerie non sono fatti per essere usati esclusivamente in quel modo.

Come designer sono sempre stato attratto dagli “spazi” e dalle “cose”, le mie idee sono un mix tra odori, sensazioni e sentimenti; mi piace osservare e prendere trame o linee geometriche dai giardini, musei, tutto con un tocco di fantasia perché è così che percepisco il marchio, è il mio modo personale di creare una nuova perfetta realtà dove tutto è bello e l’eccesso è obbligatorio. La nostra collezione estiva per esempio si è ispirata ai fiori visti in un giardino di una casa che ho visitato.