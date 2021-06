Ragazzo mormone fa coming out: la risposta del padre è perfetta – VIDEO

2 minuti di lettura

Austin Swink aveva 19 anni quando gli venne affidata la sua prima missione della chiesa mormone. Ma prima di partire voleva fare coming out con il padre, Vaughn. Ha raccontato quell’esperienza a USA Today, spiegando come avesse deciso di dire al padre di essere gay per togliersi un peso:

Stavo per partire per la prima missione per la mia chiesa, e ho avuto la sensazione che dovevo solo togliermelo dal petto (il fatto di essere gay, ndr) prima di partire, perché mi pesava da così tanto tempo, senza dire nulla. Penso che siamo sempre stati molto legati, io e mio padre. Facciamo passeggiate quasi ogni giorno e parliamo della nostra giornata e della vita.

L’emozionante video del coming out tra padre e figlio mormoni

Per il suo difficile coming out, Austin ha voluto registrare la conversazione, che poi ha pubblicato online. Nel video di 52 secondi, il ragazzo dice semplicemente al padre “sono gay“. Secondi interminabili di silenzio, fino a quando il padre non interviene, dicendogli semplicemente “Non mi interessa“. E poi “Stai bene. Sei un figlio di Dio?“. Nel video, che riprende solo il soffitto, si sente solo il ragazzo che risponde di sì, poi il momento più commovente: il padre abbraccia e conforta il ragazzo, mentre è in lacrime.

Sempre a USA Today, il padre Vaughn ha spiegato che non voleva assolutamente che Austin nascondesse quella parte di sé per tutta la vita, o peggio che mentisse a sé stesso: “Ha senso che qualcuno sia felice e non debba nascondersi e non dire nulla su come si senta veramente“.

La Chiesa mormone e l’omosessualità

Austin, con il suo video, ha aiutato moltissime persone. Lo confermano le migliaia di commenti ricevuti, come dice lo stesso ragazzo:

Ho ricevuto molti commenti al mio video e messaggi diretti da ragazzi che andavano dalle elementari ai trent’anni. Mi hanno detto che pensavano che non avrebbero mai potuto fare coming out con i loro genitori, perché appartenevano alla chiesa mormone o semplicemente in una famiglia cristiana. Mi hanno scritto che hanno ricevuto speranza dal mio video.

La chiesa mormone ha una posizione negativa sull’omosessualità. Sebbene dal 2019 il matrimonio tra coppie dello stesso sesso non sia più motivo di espulsione e le coppie LGBT possano anche battezzare i figli, i mormoni non accettano ancora il matrimonio tra due uomini o due donne.